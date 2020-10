Justine Mattera, la perfezione in bikini: “Portaci con te su un isola deserta”

Justine Mattera ha scatenato i follower di Instagram con un post che ha evidenziato la sua straordinaria forma fisica e della curve bollenti

Follower di Instagram scatenati per l’ennesimo post bollente che la showgirl ha pubblicato su Instagram. Al centro dell’attenzione un fisico perfetto e da urlo, e curve che hanno fatto sognare il web. Questa è Justine Mattera, la bellezza senza tempo che fa perdere la testa ai suoi ammiratori. In queste settimane è stata senza dubbio una delle protagoniste assolute su Instagram. Le sue foto e video hanno fatto il classico giro del web, con migliaia di like e commenti a pochi minuti dalle pubblicazioni. Personaggio pubblico e volto celebre dello spettacolo da anni, ancora oggi riesce a tenere testa a colleghe più giovani grazie ad una freschezza fisica che fa davvero invidia. Il suo segreto? Spesso la diretta interessata ha confessato ai follower la sua passione per lo sport. Non solo quello per il mantenimento fisico, ma anche quello inteso come competizione. Il ciclismo è tra questi. Insomma, parliamo di una donna bella e sensuale che sa farsi guardare, ma che ama lo sport praticandolo anche in maniera agonistica. E c’è da dire che i risultati si notano in tutte le sue uscite pubblica. Sia in televisione che sul web la showgirl riesce a catalizzare l’attenzione su di sé, suscitando interesse ed ammirazione non solo dal pubblico maschile. I suoi post, anche quelli bollenti, non risultano mai volgari anche per la signorilità e la classe che ha sempre mostrato. Anche nell’ultimo scatto la showgirl è stata davvero irresistibile. Dal suo profilo Instagram ha pubblicato delle foto che hanno raccolto un successo clamoroso. In costume in riva al mare ha fatto stropicciare gli occhi ai follower, con un commento che ha scatenato il web: “Sarebbe meglio su un isola deserta?”. Ovvia la risposta del follower, che hanno confessato di volersi trovare con lei su un isola deserta. Confermate?