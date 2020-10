Elena Morali posa nuda su Instagram: i capelli non riescono a coprire le sue curve

Elena Morali protagonista sui social grazie ad uno scatto che l’ha mostrata senza veli, con un dettaglio davvero bollente non sfuggito ai fan

Una foto davvero bollente quella che la showgirl ha pubblicato su Instagram. Post che ha ottenuto una pioggia di like e di commenti e che ha fatto il classico giro del web in pochi minuti dalla pubblicazione. Personaggio pubblico amato ed allo stesso tempo criticato, negli ultimi mesi è riuscita a far parlare di se per fatti non esclusivamente di cronaca rosa. Tutto è cominciato con la rottura con il comico Scintilla e la sua crisi di personalità. Con il pianto e lo sfogo in diretta televisiva per come la sua vita privata stesse avendo un periodo molto negativo. Poi l’incontro con Luigi Favoloso ed una storia d’amore che in tanti avevano criticato perché ritenuta falsa e priva di qualsiasi fondamento. Solo con il tempo i diretti interessati sono riusciti a convincere – solo parzialmente in verità – il pubblico e la critica della concretezza della loro storia. Intanto su Instagram non ci sono al momento post che mostrano i due insieme, elemento che insospettisce ancora oggi follower ed opinionisti del mondo del gossip. In ogni caso Elena Morali rimane protagonista sul web grazie ai suoi post bollenti che fanno impazzire i fan. Ovviamente al centro dell’attenzione si evidenzia la sua bellezza e sensualità, con le curve bollenti che fanno sognare i follower. Anche nell’ultimo post è stata irresistibile per gli ammiratori. Infatti nello scatto si è presentata completamente nuda, con i capelli a coprire il suo lato a, nemmeno poi completamente. Il gioco del vedo non vedo – che alla fine è stato poi più un vedo – ha infiammato il web. Post che abbiamo pubblicato sotto, e che ha raccolto una pioggia di like e di commenti di follower innamorati della showgirl.