Nuove rivelazioni sulla dorata vita di Elisabetta Gregoracci. La show girl calabrese rivela ai suoi coinquilini del GF VIP quanti soldi possiede sul suo conto in banca.

Le confidenze all’interno della casa del GF VIP si fanno sempre più interessanti. Dopo le innumerevoli dichiarazioni di Elisabetta Gregoracci sul tormentato rapporto con il suo celebre ex marito Flavio Briatore, la show girl calabrese ha rivelato con estrema naturalezza l’ammontare del suo conto in banca.

Flavio Briatore durante un’intervista rilasciata recentemente, aveva già elencato le immense fortune delle quali Elisabetta ha usufruito durante il matrimonio e successivamente dopo il divorzio avvenuto nel 2017.

Tra le proprietà in uso alla madre di suo figlio la villa di Montecarlo da 1000 metri, l’appartamento in centro a Roma e quello di Londra della modica superficie di 1500 metri. Un tesoretto che si aggiunge alle interminabili vacanze in Sardegna, agli autisti e i ai jet privati.

Non è stato reso pubblico l’ammontare dell’assegno di mantenimento ottenuto dall’avvocato Annamaria Bernardini De Pace a favore della Gregoracci, ma Briatore non ha nascosto il fatto che la sua ex moglie, a seguito del suo contributo, potrebbe tranquillamente smettere di svolgere ogni attività lavorativa.

Arrivano dalla cucina della casa del GF VIP le ultime dichiarazioni di Elisabetta. Durante una colazione, Dayane Mello stava parlando di soldi ed ha detto che sarebbe bello avere un milione di euro. A quel punto, con molta tranquillità continuando a bere la sua tazza di latte, la Gregoracci ha rivelato ai suoi coinquilini la cifra che possiede sul suo conto in banca . La frase di Elisabetta è diventata virale.

Più di un milione di euro, precisamente un milione e duecentomila euro sarebbe il tesoretto guadagnato dalla Gregoracci.

I coinquilini non hanno commentato la sua affermazione, ma gli utenti del web non sono rimasti certamente in silenzio. Molte persone hanno reputato l’uscita di Elisabetta Gregoracci in merito al suo patrimonio davvero di cattivo gusto.

Per molti, infatti, la donna non risulta affatto una persona semplice come molti vogliono far credere. A tal proposito, su Twitter alcuni utenti si sono chiesti come sia possibile riuscire a nutrire simpatia per una donna così.