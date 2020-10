Elettra Lamborghini scatena i follower con un post su Instagram: “Ve lo avevo promesso”

Elettra Lamborghini ha scatenato i follower di Instagram con un nuovo post pubblicato sulla sua pagina ufficiale. Il dettaglio è bollente

La cantante ed influencer ha scatenato i follower di Instagram con un post che ma messo in evidenza un particolare fisico che non è sfuggito. Attivissima sui social con post sulla sua bacheca o Stories, è uno dei personaggi più amati e seguiti non solo sul web. Momento magico per lei da poco tornata dal viaggio di nozze dopo il matrimonio con il dj Afrojack, non ha smesso mai di aggiornare i suoi follower sulle novità della sua vita. Qualche giorno fa era circolata la notizia di una sua possibile gravidanza, possibilità che la diretta interessata ha voluto smentire categoricamente in quanto non pensa che in questo momento della sua vita possa dedicarsi al ruolo di mamma. Moglie si, ma anche artista impegnata nel campo della musica e sul web. Diciamo che per lei adesso questa non è la priorità, avendo tanti progetti ancora da realizzare e da condividere con i suoi fan. In una delle ultime Instagram Stories ha raccontato l’esperienza della lepre ferita che ha soccorso e tentato di salvare. Gesto che ha emozionato i suoi follower che si sono appassionati alla vicenda che ha mostrato tutta la passione per gli animali della cantante bolognese.

Nell’ultimo post ha esaltato i follower che si sono scatenati con like e commenti per lei. Giusy Ferreri: “Meravigliosa”

Elettra Lamborghini è un personaggio pubblico apprezzato ed amato dal pubblico, che ne riconosce bellezza e sensualità per quelle che sono le sue doti fisiche. Ma anche forte simpatia ed ironia. Doti che la fanno apparire come una delle donne più desiderate dagli uomini. Che non le risparmiano commenti di ogni tipo per mostrare tutto il loro gradimento. La cantante bolognese come detto è attivissima soprattutto su Instagram, con foto e video, ma anche Stories che la mostrano spesso in tutta la sua bellezza e carica sexy. Prima di pubblicare l’ennesimo scatto che ha scatenato i follower, ha anticipato nelle Stories la sua volontà nel mostrarsi sul suo profilo ufficiale con un nuovo scatto. “Ve lo avevo promesso” si legge nella storia, con la foto che poi è stata pubblicata dopo pochi minuti. Nello scatto la cantante ed influencer ha mostrato la sua scollatura abbondante in un vestito rosso che ha acceso la passione del web. “Wauu che cheildo… sembra di stare a Rio de Janeiro😂☀️🔥”. Il commento come sempre ironico è piaciuto ai follower che si sono scatenati con like e commenti che hanno certificato ancora una volta la passione che arriva nei suoi confronti da parte del web. Numeri importanti per un post che abbiamo pubblicato sotto e che anche in questo caso lasciamo giudicare a voi così come ha già fatto il popolo di Instagram.