Antonella Elia e Pietro Delle Piane ci riprovano: dopo la delusione avuta durante la loro permanenza nel villaggio di Temptation Island, nella coppia adesso è tornato l’amore. Saranno pronti per le nozze?

Antonella Elia e Pietro Delle Piane di nuovo insieme

Sembrerebbe essere tornato il sereno tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane: la coppia infatti era stata messa in crisi durante la loro partecipazione al programma di canale 5, Temptation Island. Nel corso del reality, Pietro aveva avuto dei comportamenti che non erano piaciuti alla Elia. Il loro amore, messo a dura prova dai 21 giorni di lontananza e dai vari tentatori, aveva subito qualche conseguenza, tanto che, alla fine del percorso, la showgirl è rimasta talmente delusa dalle parole e dai gesti del suo fidanzato, che ha deciso di lasciarlo durante il falò di confronto finale.

Ma Pietro, che fin da subito non si è mai arreso e non ha accettato la scelta della Elia e, avendo compreso i suoi errori, ha cercato in tutti i modi di riconquistarla. Lettere, dichiarazioni d’amore pubbliche, canzoni e cene romantiche, alla fine sono riusciti a sciogliere il cuore dell’opinionista del Grande Fratello Vip, tanto da farla tornare indietro sui suoi passi e convincerla a provare a ricostruire il loro rapporto.

Antonella Elia presto sposa? L’indiscrezione

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, Antonella avrebbe deciso di riprovarci e dare una seconda possibilità a Pietro, ma restando prudente. Come ha dichiarato: “Se mi avete seguito a Temptation Island saprete che la mia storia con l’attore Pietro Delle Piane si era interrotta malamente. Ci stiamo frequentando di nuovo, ma in modo diverso. Non conviviamo più e non ho rimesso il suo anello”.

Ora la coppia, innamorati più che mai, potrebbe anche decidere di convolare a nozze, come confermato dal settimanale di Alfonso Signorini: “Tra loro è tornato il sereno e le baruffe di Temptation sono ormai acqua passata. Nozze in vista?“. D’altronde Pietro Delle Piane ha sempre ammesso di voler portare all’altare la sua dolce Antonella anche se lei sembra essere refrattaria all’idea di dover necessariamente classificare e definire un rapporto attraverso delle etichette prestabilite.