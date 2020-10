Meteo oggi martedì 27 ottobre: sole e bel tempo al Nord ed al Centro, allerta al Sud

Meteo oggi martedì 27 ottobre: Italia divisa in due con soleggiate e bel tempo al Centro Nord e rischio temporali in molte regioni del Sud

La giornata di oggi martedì 27 ottobre riproporrà ancora un Italia a due facce. Con bel tempo al Centro Nord in tutte le regioni. Infatti dopo qualche acquazzone in mattinata nella zona del Nord Est e piccoli rovesci al Centro, la situazione sarà all’insegna della stabilità. Tutto diverso al Sud, con i temporali e le criticità che riguarderanno molte aree fino a sera. Il miglioramento complessivo della situazione arriverà per tutto il paese dal mercoledì, con il ciclone polare che lascerà spazio all’anticiclone africano che regalerà giornate di sole e bel tempo fino alla prima domenica di novembre. Ma andiamo a vedere nello specifico il tempo previsto per la giornata di oggi.

Meteo 27 ottobre: al Centro Nord schiarite durante la giornata e bel tempo fino a sera con temperature miti

Al Centro Nord situazione in miglioramento a partire dalla tarda mattinata e nel pomeriggio. I rovesci del mattino del Friuli Veneto e Trentino al Nord, e della Toscana al Centro saranno spazzati via da un sole quasi primaverile, che permarrà fino a domenica 1 novembre. Il ciclone polare proveniente dai Balcani infatti si sposterà rapidamente al Sud prima di lasciare l’Italia. Quindi le criticità dei giorni scorsi che hanno riguardato Lombardia Piemonte e Liguria saranno solo un brutto ricordo grazie all’anticiclone africano che si abbatterà sul nostro paese per qualche giorno. Anche in Sardegna sole e bel tempo, con i venti moderati che si presenteranno soprattutto nelle ore serali.

Allerta temporali in molte regioni del Sud, con piogge e forte vento soprattutto in Campania Calabria e Sicilia

Situazione completamente capovolta al Sud, con molte regioni che dovranno vedersela con allerte di vari colori a partire dalla mattinata. La regione più colpita sin dalle prime ore del mattino sarà la Campania, dove si verificheranno temporali intensi fino a sera. Stessa sorte nell’arco della giornata toccherà anche alla Calabria alla Puglia ed alla Sicilia. In tarda serata i miglioramenti che porteranno via il ciclone dei Balcani per fare spazio all’anticiclone africano che porterà dalla giornata di mercoledì sole e temperature miti fino a domenica 1 novembre.