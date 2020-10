Claudia Ruggeri: la Miss di Avanti un altro in accappatoio è uno spettacolo per i fan

Claudia Ruggeri ha infiammato il web con una foto in accappatoio che ha messo in evidenza un particolare bollente non sfuggito ai follower

La showgirl sta avendo un grande successo su Instagram grazie alla sua popolarità raggiunta grazie al programma “Avanti un altro” di Paolo Bonolis. Il suo personaggio ha da sempre attirato l’attenzione dei fan, che adesso la seguono con passione anche su Instagram. Per tutto il periodo dell’estate ha lasciato i follower a bocca aperta con post che hanno messo in evidenza la sua sensualità e bellezza. Armi che le permettono di essere uno dei personaggi del web più seguiti ed apprezzati. Tanti i suoi fan che si dicono pazzi di lei e delle sue curve che non passano inosservate. In attesa del nuovo inizio del programma, tra i più seguiti ed apprezzati di Paolo Bonolis, la showgirl si diverte a mostrare il meglio di se con foto e video che evidenziano la sua particolare sensualità. Cosa che Claudia Ruggeri ha fatto nell’ultimo post che ha ottenuto un grande successo di like e commenti. I follower hanno apprezzato lo scatto che ha evidenziato una scollatura in accappatoio che non è passata affatto inosservata. Con il sorriso che la contraddistingue e la solarità che emana ogni sua foto, la Miss di Avanti un altro ha scatenato i follower. Che non si sono trattenuto e hanno mostrato il loro gradimento non solo a suon di like ma anche con commenti che hanno manifestato tutto il loro entusiasmo. Foto che davvero è stata un successo, e che ha mostrato per l’ennesima volta la popolarità che è riuscita a raggiungere in questi anni la cognata di Paolo Bonolis. Foto che anche questa volta abbiamo pubblicato sotto e che lasciamo commentare a voi, sottolineando ancora una volta la carica di sensualità che è riuscita ad emanare in accappatoio bianco.