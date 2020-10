Carmen di Pietro si spoglia sul web, i follower si scatenano: “Poco elegante”

Carmen di Pietro senza limiti sul web: il post che ha pubblicato su Instagram è senza veli ed ha scatenato le critiche feroci dei follower

La showgirl ha infiammato il web con un post senza veli, che ha scatenato le polemiche dei follower di Instagram. Bella e sensuale, a 55 anni resta una donna attraente. Ma questa volta pare che l’ex moglie di Sandro Paternostro abbia esagerato nell’esporsi sui social con un atteggiamento che non è piaciuto. Non è la prima volta che la sensuale showgirl faccia parlare di sé per atteggiamenti del genere. Le pose bollenti nell’arco della sua carriera non sono mancate, con l’esibizione delle sue curve da capogiro che hanno di volta in volta catturato l’attenzione, ma anche le critiche. Ospite nelle trasmissioni televisive da anni, con il suo atteggiamento provocatorio ha spesso innescato polemiche feroci nei suoi confronti, anche per il suo modo di vestire che è stato considerato eccessivo nell’esporre il suo corpo in pasto ai media ed al gossip. Ma le critiche e le polemiche non hanno mai interessato la showgirl che ancora oggi non smette di far sognare una parte di follower che ne apprezza le qualità. Nell’ultimo post che ha pubblicato Carmen di Pietro non ha nascosto le sue curve, anzi. Si è svestita senza problemi, mostrando il suo fisico e le sue curve bollenti che hanno fatto in poco tempo il giro del web. Il post come detto è stato ampiamente criticato, perché ritenuto eccessivo da parte della maggioranza dei follower che si sono scatenati con post di critica. “Cosa combini” “Alla tua età sembra eccessivo mostrarsi in questo modo” e tanti altri post che hanno voluto sottolineare la volgarità della foto. Che nello specifico ha mostrato il suo lato a coperto solo da una maglietta trasparente ed un pantalone abbassato all’altezza del lato b che ha mostrato l’intimo. Insomma, un post non per deboli di cuore ma che allo stesso tempo è apparso eccessivo e spinto. Post che abbiamo pubblicato sotto, a voi i commenti.