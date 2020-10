Andrea Delogu, bellezza irresistibile senza l’intimo: follower pazzi di lei

Andrea Delogu ha fatto impazzire i suoi follower di Instagram con uno scatto che ha evidenziato un dettaglio fisico davvero bollente

La conduttrice ed attrice sta vivendo un momento particolarmente brillante della sua carriera. Sia gli impegni televisivi che quelli sul set non le mancano. Ma è anche forte la sua presenza sui social, con video e foto che spesso mettono in evidenza la sua bellezza e sensualità. Non di rado riesce a catturare l’attenzione del pubblico con le sue doti che lasciano a bocca aperta i fan. Numeri importanti per lei che rimane un volto noto in televisione, ed un personaggio pubblico amatissimo sul web. Insomma, parliamo proprio di una donna che riesce a mettersi in mostra grazie alla sua presenza. Ma anche ad un intelligenza ed ironia che tanto piace al pubblico. Simpatica e bella, ma anche preparata e sul pezzo. Con tanti spunti che quotidianamente regala ai follower. Non ama spogliarsi, ma la sua seduzione è forte. Infatti in parecchi post ha giocato con i suoi fan, mettendo in evidenza le sue doti fisiche senza mostrarsi senza veli. Ma con il gioco del vedo non vedo che ha avuto lo stesso effetto. Classe ed eleganza sono armi che le consentono di apparire come una delle donne più belle ed affascinanti sul palcoscenico nazionale. Infatti Andrea Delogu rimane apprezzata sia nelle vesti di conduttrice che in quelle di attrice. Tanti i post che hanno messo in risalto queste sue qualità, che come detto le permettono di rimanere apprezzata dalla maggioranza dei suoi follower. Che apprezzano la sua simpatia ed ironia, ma allo stesso tempo impazziscono per le sue qualità fisiche. Anche nell’ultimo post ha lasciato tutti a bocca aperta. In uno scatto in bianco e nero ha indossato una giacca sbottonata che ha mostrato le sue curve. Infatti senza intimo è riuscita ad infiammare il web. E voi, cosa ne pensate di questa foto della conduttrice?