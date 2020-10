Torna l’ora solare, dobbiamo rimettere gli orologi | ecco quando e come

Vediamo insieme le informazioni che ci sono per quanto riguarda l’ora solare, che entrerà il vigore domenica, e potrebbe essere l’ultima.

Come tutti sappiamo questa fine settimana ci sarà il passaggio all’ora solare, e bisognerà spostare le lancette del nostro orologio.

Ma vediamo insieme per quale motivo potrebbe essere l’ultima volta che accade.

Ora solare: questa domenica potrebbe essere l’ ultima volta

Il passaggio all’ora solare, ci comunica l’arrivo della stagione invernale, per tornare poi all’ora legale il 29 marzo del 2021.

Ovviamente, come sappiamo, le giornate saranno più brevi e diventerà buio prima, ma questo cambio di ora, potrebbe essere una delle ultime volte che accade.

Per spostare le lancette bisognerà aspettare le 3 di notte, e metterle alle 2, potremmo dormire quindi un’ora in più.

Ma questo cambiare orario, spesso provoca anche problemi per il nostro stato d’animo, perché molte persone fanno fatica ad abituarsi, e possono perdere maggiormente la concentrazione, o la produttività fino ad arrivare a nausea e inappetenza.

Come dicevamo, precedentemente, questa potrebbe essere, però l’ultima volta che ci sarà il cambio dell’ora, per via di una lunga discussione in atto in Europa.

A seguito di un sondaggio, circa l’84% delle persone chiede l’abolizione dell’ora legale, lasciando solamente quella solare.

Ma al momento, ancora non si è giunti ad un unica opinione, ma entro il prossimo anno dovrebbe arrivare.

Quindi, questa, potrebbe essere anche l’ultima volta che entra in vigore l’ora legale, al posto di quella solare.

E voi cosa ne pensate di questa possibile abolizione dell’ora legale? Il cambio vi crea dei problemi oppure no?