Rita Rusic, il bikini al vento scatena i follower: “Semplicemente meravigliosa”

Rita Rusic ha scatenato i follower di IG con un post che ha messo in risalto le curve bollenti della showgirl che hanno fatto il giro del web

L’attrice e showgirl sta vivendo un periodo molto felice della sua vita. Con i follower di Instagram che si dicono pazzi di lei e della sua estrema bellezza e sensualità. L’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori si trova in uno stato di forma spettacolare che non è passato inosservato ai follower che si dicono pazzi di lei. Incredibile come a 60 anni l’attrice e showgirl di origini croate riesca ancora a far perdere la testa ai suoi follower. Che la seguono con estrema passione. Una scoperta per lei il mondo dei social, soprattutto quello di Instagram dove sta diventando una vera protagonista che fa perdere la testa ai suoi ammiratori. Tanti gli scatti dell’attrice che si possono definire bollenti, e che mostrano il suo corpo senza veli. Con bikini strettissimi e scollature da capogiro. Nell’ultimo post che ha pubblicato è stata definita ancora una volta irresistibile e con una carca sexy notevole. Che non è passata inosservata insomma. Tanto che il video ha ricevuto tantissimi like e commenti da parte dei follower che si sono scatenati. Video che abbiamo pubblicato sotto e che resta non per deboli di cuore. Il bikini dell’attrice è come sempre stretto. Con i capelli al vento ed il cappello che quasi le scappa dalle mani, mette in risalto il décolleté che tanto fa sognare i suoi ammiratori. Che non hanno perso tempo e si sono scatenati in commenti di esaltazione nei confronti dell’ex moglie di Cecchi Gori. Ma anche ex protagonista del Grande Fratello Vip. Il video ha ottenuto anche tante visualizzazioni che rendono l’idea dell’importanza del personaggio che ad oggi è Rita Rusic, amata da migliaia di ammiratori del web e della televisione.