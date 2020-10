Ilary Blasi, il triste messaggio su Instagram per la morte di Enzo Totti

Ilary Blasi ha rotto il silenzio dopo giorni difficili per la scomparsa del suocero Enzo Totti. Il post della conduttrice su Instagram

La conduttrice è stata per molti giorni in silenzio per rispettare il dolore per il marito e la sua famiglia. La scomparsa di Enzo Totti, il padre di Francesco, è stato un duro colpo per tutti. Per la drammatica scomparsa, ma anche per il dolore che ha procurato non solo al marito ma per tutta la famiglia. Nelle scorse ore è stato proprio l’ex capitano della Roma a scrivere un lungo messaggio che ha commosso il web. Tanti i follower che hanno risposto con commozione alle parole di Francesco Totti. Che con tanta emozione ha scritto un lungo messaggio a cuore aperto e che ha evidenziato il suo stato d’animo. Non si riesce a dar pace Francesco per come sia arrivata la morte del padre, che è stata l’ennesima vittima di questa emergenza coronavirus. Ore difficili per per tutta la famiglia insomma, come prevedibile possa essere. in queste circostanze. E proprio per questo motivo Ilary Blasi ha scelto in un primo momento il silenzio, per rispetto di tutto quello che è accaduto. Poi un semplice messaggio su Instagram, con una storia che descrive in pieno lo stato d’animo di tutta la famiglia. E di quello che è accaduto. Una foto in bianco e nero, con il cielo in evidenza e nessuna parola scritta. Una storia che ha detto parecchio, anche senza bisogno di parole. Il bianco e nero in segno di lutto e poi le nuvole ed il silenzio. Per testimoniare in modo chiaro la scomparsa del padre di Totti. Un modo completamente diverso da parte della conduttrice di esprimere il lutto, con il marito che è stato molto più esplicito, ma anche scosso, per una scomparsa così forte. Anche i follower hanno rispettato con dolore il momento difficile della famiglia Totti.