Fabrizio Corona in quarantena, l’annuncio sui social: “Ho il coronavirus”

Fabrizio Corona è risultato positivo al Coronavirus: l’ex re dei paparazzi lo ha annunciato con un video su Instagram ai suoi follower

In un video messaggio con una storia Instagram l’ex marito di Nina Moric ha comunicato a tutti la sua positività al Coronavirus. “Ho fatto il tampone e sono risultato positivo. Ecco perché da tre giorni non parlo e non volevo combinare disastri”. Ancora una volta la doppia personalità dell’ex re dei paparazzi è emersa. Quella della persona responsabile che ci tiene a stare alla larga dai guai dopo una vita zeppa di errori. Persona che però cozza con quella violenza che Nina Moric ha raccontato qualche giorno fa. Quella che minaccia una donna di morte e che mostra segni di squilibri. Chi è il vero Fabrizio Corona? Lo scopriremo probabilmente più in la. Sta di fatto che per lui le brutte notizie di questo momento non sono finite. Prima quella dal Tribunale che conferma i 9 mesi di pena da scontare. Poi la positività al Coronavirus che lo costringe in isolamento: “Ho avuto la febbre alta, anche a 39” ha confessato. “Ho un gran mal di gola però sto bene. Voglio avvertire chi mi è stato vicino che sono positivo. E che devono fare dei controlli”. Mi risolleverò presto”. Le brutte notizie degli ultimi giorni non lo hanno abbattuto troppo. In lui c’è rabbia ma non rassegnazione. “Come da prescrizione starò per dieci giorni in isolamento e poi ripeterò il tampone. Non sono morto, anche di fronte a brutte notizie riuscirò a rialzarmi presto”. In queste ore sono stati tanti i personaggi dello sport e dello spettacolo che hanno contratto il virus. Che nelle ultime ore non sta risparmiando proprio nessuno per fortuna con casi quasi tutti asintomatici. Fabrizio Corona nelle scorse ore si era presentato al Tribunale di Milano per la sentenza sul processo a suo carico, che come detto ha confermato i 9 mesi da scontare in carcere.