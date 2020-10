Raffaella Fico irresistibile su IG: in intimo sul letto scatena il web

Raffaella Fico ha infiammato il web con uno scatto bollente che ha messo in evidenza le sue qualità fisiche: l’intimo ha colpito i follower

La showgirl ha scatenato i suoi follower con l’ennesimo scatto bollente che ha catturato l’attenzione dei suoi ammiratori del web. Che crescono sempre di più, con l’ex di Mario Balotelli che rimane tra le bellezze più ricercate dagli italiani. Da tempo è infatti un personaggio pubblico molto ricercato anche sui social, in particolar modo su Instagram dove dall’estate non smette di pubblicare post che la fanno apparire davvero irresistibile. Con una bellezza ed un fascino unico, tanto che i follower si dicono pazzi di lei. Ma anche un fisico perfetto e delle curve da capogiro completano il quadro per la showgirl che da qualche mese ha anche ritrovato l’amore. Con Giulio Fratini le vacanze in Grecia (a Mykonos) sono state bollenti, con tanti scatti che la showgirl ha pubblicato che sono stati bollenti. E che hanno messo in risalto il suo fisico super. Anche nell’ultimo post Raffaella Fico è stata definita irresistibile non solo dai suoi fan più affezionati. Ma anche dalla maggior parte dei follower di Instagram sono arrivati like e commenti di approvazione. In intimo e sdraiata sul letto, ha mandato in tilt Instagram. Con i follower che davvero non hanno resistito alla tentazione di commentare una foro carica di sensualità. Obiettivo raggiunto per la showgirl napoletana, che dalla separazione definitiva con Mario Balotelli non vuole smettere di stupire. E vuole riviversi al massimo delle possibilità sia le esperienze personali che quelle lavorative. Con la piccola Pia che la segue e che cresce tra mamma e papà Balotelli. Lo scatto che la showgirl ha postato lo abbiamo riproposto sotto, per portare ancora altri commenti per quella che ancora oggi viene definita come una bellezza a livello nazionale. Apprezzata in televisione, ma ancor di più sul web.