Sabrina Salerno è irresistibile alla pole dance: “Sei una donna fantastica”

Sabrina Salerno ha infiammato il web con un video bollente che ha mostrato tutta la sua sensualità mentre si diverte con la pole dance

La cantante ha infiammato il web con un video che ha pubblicato sulla sua bacheca Instagram e che l’ha mostrata in ottima forma. Come quella dei tempi migliori, quando insieme a Jo Squillo cantava “Siamo donne” e faceva impazzire gli italiani con le sue curve bollenti. A distanza di anni possiamo dire che per lei il tempo si è fermato. Infatti a 52 anni è una donna attraente e sensuale, bella e con delle curve mozzafiato che oggi come allora fanno perdere la testa ai suoi ammiratori. Che adesso sono prevalentemente quelli del web e di Instagram. Abbiamo più volte sottolineato come la cantante sia stata una delle regine dell’estate, e che con i suoi bikini spesso abbia scatenato l’attenzione dei follower che non hanno mai perso l’occasione per esprimere il gradimento nei suoi confronti. Gradimento che sta andando avanti da mesi con le performance della cantante che hanno spesso infiammato il web a suon di post bollenti. Con le sue curve da capogiro Sabrina Salerno ha conquistato l’attenzione dei suoi ammiratori, e ha fatto perdere la testa ai follower che hanno espresso il loro gradimento a suon di like e commenti sotto i suoi post. L’ultimo pubblicato in ordine di tempo è stato un successo formidabile. Un video che ha mostrato la cantante esibirsi in una pole dance che è stata uno spettacolo per i follower. Immagini che hanno mostrato ancora una volta la carica sexy della cantante, che è stata definita irresistibile dal web. Curve in primo piano e movenze che hanno fatto impazzire i suoi ammiratori, con il post che in pochi minuti ha raggiunto numeri record. Ennesimo successo per lei con un post che abbiamo pubblicato sotto. E voi, cosa ne pensate della bellezza e sensualità della cantante?