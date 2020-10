Coronavirus che colpisce ancora il calcio: anche il campione della Juventus e della Nazionale portoghese è risultato positivo al tampone

Mondo del calcio sempre più nel caos. Con le positività che stanno colpendo tanti calciatori delle squadre di serie A. La notizia di pochi minuti fa è quella della positività al tampone del campione della Juventus e della Nazionale portoghese Cristiano Ronaldo. L’attaccante non potrà prendere parte alla gara di Nations League contro la Svezia con il suo Portogallo. Proprio la sua Federazione ha diramato il comunicato dove si apprende che il calciatore adesso sta bene ed è asintomatico e adesso si trova in isolamento. Ronaldo salterà adesso anche le prossime partite con la Juventus, a partire da quella del prossimo turno di serie A con il Crotone. Tante le polemiche che hanno accompagnato proprio un selfie del calciatore che si trovava a tavola con il resto della squadra senza mascherina e distanziamento. I media di tutto il mondo hanno ripreso il suo post e criticato l’atteggiamento che ha mostrato sui social. Già da ieri sera il tampone al quale in calciatore si era sottoposto era definito dall’esito incerto. Infatti qualche sospetto lo si aveva, e la conferma è arrivata dall’esito di oggi. Che appunto ha confermato il contagio al coronavirus del campione portoghese. Positività che getta altre ombre sul mondo del calcio, che anche in questo periodo critico con le positività in tanti paesi, non si è voluto fermare. Con i protocolli delle varie Federazioni che stanno facendo acqua da tutte le parti. Tanti i giocatori positivi nella nostra serie A. Il caso Genoa è quello che resta più clamoroso, ma ci sono anche altre squadre che al rientro dalla sosta delle nazionali dovranno fare a meno di elementi importanti positivi. Quella di Ronaldo è la seconda positività importante in un club di prima fascia dopo quella di Zlatan Ibrahimovic che è rimasto fermo ai box per una ventina di giorni dopo la sua positività.