Wanda Nara, dalla camicetta curve irresistibili: follower pazzi di lei

Wanda Nara ha scatenato i follower di Instagram con un post che ha messo in evidenza la sua scollatura abbondante che ha fatto sognare il web

Lady Icardi è tornata protagonista del web dopo qualche settimana. La bellezza argentina ha postato una foto su Instagram che ha messo in evidenza un particolare fisico che non è passato inosservato. Con i suoi fan che non hanno perso l’occasione per far sentire i loro consensi a suon di like e di commenti. Con ben sette milioni di follower di pagina per lei i risultati sono sempre sorprendenti e straordinari. In pochi minuti dalle pubblicazioni dei suoi post riesce a toccare numeri importanti. Da record. Quando al centro dell’attenzione ci sono il fisico e le curve della moglie dell’attaccante del Psg ci sono pochi dubbi, perché migliaia di follower impazziscono per lei e per le sue curve. Bella e con un fisico da urlo, Wanda Nara riesce sempre ad attirare l’attenzione nei suoi confronti. Anche se a volte però scatena delle polemiche infinite. Personaggio pubblico dai numeri importanti, è ovvio che attira su di sé simpatie ed antipatie. Lei con grande stile difficilmente risponde a provocazioni e accuse, lasciando parlare e criticare i follower che non apprezzano le sue scelte. Anche se possiamo dire che si tratta di una minima parte che viene travolta dalla maggioranza dei commenti che approvano le scelte dell’argentina. Come detto l’ultimo post che ha pubblicato ha messo in evidenza la sua straordinaria bellezza e sensualità. In volo probabilmente verso la Francia e Parigi, con occhiali da sole e birra in bottiglia, ha fatto impazzire i follower con la scollatura della camicia che ha evidenziato l’evidente décolleté. Particolare che ovviamente no è passato inosservato e che ha scatenato le fantasie degli ammiratori. Post che abbiamo pubblicato sotto, così da potervi far esprimere un parere su una foto che su Instagram ha riscosso tra i follower un successo straordinario.