Barbara D’Urso in bikini fa arrabbiare i follower: “Da te tante bugie”

Barbara D’Urso ha pubblicato una foto in bikini che ha fatto arrabbiare i suoi follower di Instgram per un motivo ben preciso. Vediamo perché

La conduttrice ha scatenato le polemiche del web con uno scatto che ha messo in evidenza un suo particolare fisico. La foto in bikini ha messo in evidenza il suo décolleté che non è passato inosservato. Ma è stato il commento al post che ha fatto arrabbiare i follower. Anche perché nei suoi confronti ci sono da tempo commenti poco positivi. Una serie di accuse contro la conduttrice napoletana si possono leggere sotto i post di Instagram che pubblica. C’è da dire che ci sono anche tanti suoi fan che l’apprezzano sia come personaggio televisivo che come donna. Ma è impossibile nascondere anche le critiche che non si possono non leggere sotto i post. Tra queste c’è chi pone l’accento sul suo aspetto fisico. Infatti secondo parecchi follower Barbara D’Urso ritoccherebbe le foto che si vedono sul suo profilo. E che le darebbero addirittura un aspetto più giovanile rispetto a quello che oggi è realmente. Una polemica che divide il web, con i commenti che sono a suo favore o sfavore in una percentuale che spesso si pareggia. Nell’ultimo post è accaduto per l’ennesima volta questo. Infatti tanti follower hanno apprezzato il suo bikini, ma nel post che abbiamo pubblicato sotto ci sono stati anche tanti commenti poco felici nei suoi confronti. La conduttrice ha pubblicato una foto dell’estate, con il commento “Oggi sono qui. Ps: non è vero”. Proprio questa frase ha scatenato il putiferio. Con tanti follower che hanno affermato che le sue sono bugie, e che la realtà racconta l’esatto contrario di quello che lei spesso esprime. Una diatriba che ha attirato l’attenzione di migliaia di follower. Con la discussione che è andata per le lunghe, come del resto accade ogni volta che si parla di lei. E voi, cosa ne pensate di questa polemica contro la conduttrice napoletana?