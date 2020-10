Eva Padlock, curve bollenti: l’ex ombrellina della Moto GP infiamma il web

Eva Padlock ha scatenato i follower di Instagram con un video che ha messo in evidenza il suo fisico perfetto e le sue curve che fanno sognare

La modella spagnola è una delle regine del web che riesce a catturare l’attenzione dei follower con una grandissima facilità. Non è la prima volta che la bellezza di Barcellona fa il pieno di like e commenti sotto i post che pubblica. Infatti stiamo parlando di una delle donne più attraenti e ricercate della rete. La sua carriera è cominciata come ‘ombrellina’ nelle gare di Moto Gp. Un ruolo che l’ha fatta conoscere nel mondo delle corse e delle due ruote, un settore familiare per lei che ama lo sport. La sua passione resta il calcio, con una squadra italiana in particolare che le fa battere il cuore. Si tratta della Juventus, che è riuscita a seguire anche in trasferta compatibilmente con gli impegni lavorativi. Questo ovviamente in passato, prima dell’emergenza coronavirus che ha sconvolto l’Europa. Sia in campionato che in Champions la modella spagnola ne ha approfittato per fare tappa nel nostro paese e godersi lo spettacolo del calcio italiano. Oggi è un personaggio pubblico apprezzato tantissimo su Instagram. Con i suoi follower che non perdono occasione per scatenarsi ad ogni sua pubblicazione. Nell’ultimo post Eva Padlock è stata ancora una volta irresistibile per i suoi fan, che si sono scatenati davanti alle sue forme sia nel video che nelle foto. Post che abbiamo riproposto sotto, con le immagini da capogiro che non lasciano davvero spazio all’immaginazione. Ancora una volta la modella spagnola ha lasciato il segno con l’intimo dorato ed il velo turchese che ha solo parzialmente coperto il suo lato b. Tra video e foto tanti sono stati i messaggi per lei da parte dei suoi ammiratori che si sono detti pazzi della sua bellezza ed esplosività fisica.