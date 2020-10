Elettra Lamborghini: la scollatura è senza fine, “SI VEDE TUTTO”

Vediamo insieme la fotografia che ha pubblicato Elettra Lamborghini, sul suo profilo social, dove la scollatura non ha fine e si vede tutto.

La bellissima e bravissima, Elettra Lamborghini, oltre ad essere una ereditiera è anche una cantante, ed una ragazza simpaticissima, che pubblica molto spesso quello che le accade su Instagram, senza problemi.

Vediamo insieme che cosa è successo nelle ultime ore, che ha mandato il tilt il web!

Elettra Lamborghini: la scollatura del vestito è senza fine!

Come tutti sappiamo, la bella Elettra è convolata a nozze, da pochi giorni, con il suo amato Afrojack.

LEGGI ANCHE —> GIORGIA PALMAS IRRICONOSCIBILE SU INSTAGRAM: “MA COSA TI è SUCCESSO?”

Il tutto si è svolto con la perfetta regia del famosissimo wedding planner, Enzo Miccio, che ha creato un’atmosfera davvero bellissima, come abbiamo potuto notare dalle immagine che sono state pubblicate.

Una volta terminato il matrimonio dei sogni di Elettra, la neo coppia di sposi è volta per una piccola luna di miele a Cipro, anche se hanno confessato che il vero viaggio verrà effettuato una volta terminata l’emergenza sanitaria in corso per il Coronavirus.

In questi ultimi giorni poi, è successo qualcosa di davvero motlo particolare, ovvero il cavallo di Elettra, che è con lei da moltissimi anni, ha avuto un problema di salute, e dopo un’operazione non è riuscito a sopravvivere.

LEGGI ANCHE —-> FRANCESCA CIPRIANI MOSTRA LE SUE CURVE SU IG, I FOLLOWER: “BOMBA OVUNQUE”

E, come lei stessa ha confessato, è stato un dolore grandissimo, che sta affrontando con l’uomo della sua vita, accanto a se che la sostiene sempre in tutto quello che succede.

Ma torniamo alla fotografia che ha pubblicato nelle ultime ore, Elettra Lamborghini, dove si mostra con una tuta di jeans, dove un dettaglio non è sfuggito ai fan.

Elettra, infatti voleva parlare di un prodotto per le ciglia, che da risultati incredibili, ma tutti, probabilmente, hanno notato la scollatura che metteva in mostra tutto il suo florido décolleté, e dove si notava che non indossava la biancheria intima sotto.

La scollatura è davvero senza fine, ed in pochissimo tempo l’immagine ha ricevuto un quantitativo enorme di complimenti.

Anche se truccata pochissimo, Elettra, è sempre davvero molto bella e sensuale, senza risultare eccessiva.

E voi cosa ne pensate di questa particolare immagine che ha pubblicato su Instagram? I fan, in particolare modo i maschietti, hanno notato le ciglia o la scollatura?