Justine Mattera senza veli scatena il web: “Ma che ne sanno le ventenni”

Justine Mattera ha infiammato il web con un post che ha riportato la mente all’estate con un costume che l’ha fatta apparire sexy e con curve bollenti

Il post che la showgirl ha pubblicato su Instagram ha fatto perdere la testa ai suoi ammiratori del web. Tre scatti in bianco e nero che hanno riportato alla mente l’estate ed il periodo spensierato delle vacanze e del relax. “E’ tutto un vago ricordo” ha scritto per commentare le sue tre foto che non sono passate inosservate. Anzi, possiamo confermare che gli scatti pubblicati dalla ex moglie di Paolo Limiti hanno avuto un successo clamoroso. L’ennesimo per lei che non è nuova a certe performance sulla rete. Per tutto il periodo dell’estate infatti è stata protagonista sui social. La sua bellezza e sensualità non lascia indifferenti i follower. Che ne apprezzano fascino e perfezione fisica. Con le sue curve bollenti che spesso fanno la differenza. E che colpiscono i follower. La sua popolarità sui social è sempre stata forte, tanto che oggi conta sulla sua pagina ufficiale quasi 500mila follower. Un numero importante che la proietta a personaggio pubblico. Apprezzata sul web ed ammirata anche nelle uscite pubbliche televisive, riesce a catturare spesso l’attenzione.

Nell’ultimo post è stata irresistibile con i follower sempre più pazzi di lei

Justine Mattera ha infiammato il web con un post bollente che ha evidenziato le sue curve bollenti. Il post che abbiamo riproposto sotto ha esaltato il suo fisico perfetto. A 49 anni è una donna bellissima ed affascinante. In costume, e con la chiara intenzione di riportare alla mente l’estate e la sua spensieratezza, ha postato delle foto che la mostrano in gran forma in costume. Tre scatti davvero bollenti. Due un particolare. Nel primo in evidenza la scollatura del costume a ‘cerniera’ aperta fino alle zone intime. Con il décolleté coperto a stento che balza agli occhi dei follower. Nel secondo post l’atmosfera sale con una bottiglia d’acqua che si versa addosso. Particolare che ha reso l’atmosfera incandescente e che ha scatenato i follower. Che hanno invaso il post con una pioggia di like e di commenti. Tantissimi i messaggi di approvazione e di complimenti per lei. “Che ne sanno le ventenni” le ha scritto un suo fan che si è detto pazzo di lei. Ma in generale sono stati migliaia gli ammiratori che hanno voluto omaggiare con un messaggio la showgirl. Che continua a stupire, anche usando tanta provocazione per catturare l’attenzione nei suoi confronti. E con la bellezza ed il fisico che si ritrova è facile ottenere risultati importanti. Come detto il post lo abbiamo pubblicato sotto. Che ne pensate? Anche voi come i follower di Instagram pensate che la showgirl sia stata irresistibile confermando il suo successo sul web?