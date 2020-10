Vediamo insieme l’indiscrezione che sta girando in queste ultime ore, per quanto riguarda Can Yaman e la sua partecipazione ad un film.

Lui è il bellissimo, e super amato attore turco della soap opera Day Dreamer, e stiamo parlando di Can Yaman.

Vediamo insieme la voce che sta circolando in queste ultime ore.

Can Yaman : arriverà presto al cinema con un film italiano

La voce che circola sul web ha messo in agitazione tutte le numerosissime fan del bel attore turco, Can Yaman.

E’ diventato famoso grazie alla soap opera al quale ha preso parte, ovvero Day Dremers, che ha tenuto incollate alla televisione un quantitativo enorme di telespettatori.

Come ormai sappiamo, Can Yaman è arrivato in Italia per alcuni appuntamenti di lavoro, e tra questi c’è stato anche l‘incontro con un famosissimo registra.

Stiamo parlando di Ozpetek, che ha pubblicato anche un messaggio particolare, probabilmente riferito proprio a Can Yaman.

Il bell’attore turco, nell’albergo a Roma dove ha alloggiato, a creato momenti di tensione, perchè si sono creati degli assembramenti, da parte delle numerose fan che volevano vederlo dal vivo, o per chiedere magari un autografo.

Ma torniamo all’incontro con il registra, anche se per il momento non ci sono conferme, tutto sembra far pensare ad un prossimo incontro lavorativo, anche per i vari indizi che sono stati lasciati.

Come possiamo anche leggere sulle pagine social di Best Movie, c’è la fotografia del registra con una macchina da presa e fa i nomi dei suoi attori, e tra i vari nomi troviamo anche Can Yaman.

Quindi tutto sembra far sperare per il meglio per vedere il bell’attore turco sul grande schermo nel nostro bel paese.

E voi cosa ne pensate di questa bellissima notizia per Can Yaman? Siete sue fan oppure non avete seguita la soap opera di questa estate?