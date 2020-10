Coronavirus: arrivata la decisione clamorosa dell’Asl della Regione Campania in merito alla partita di domani tra Juventus e Napoli

Calcio italiano sempre più nel caos. Con tante gare di serie A che sono a rischio. Intanto è stata annullata poco fa la sfida tra Juventus e Napoli, che era in programma per domani sera a Torino. I casi di positività dei calciatori azzurri Zielinski ed Elmas hanno fatto scattare l’allarme. Insieme ai due, ci sono anche altri 5 elementi dello staff azzurro contagiati dal coronavirus. Il Napoli è stato fermato in direzione aeroporto di Capodichino, in direzione Torino dall’Asl della Campania. L’allerta è scattata all’indomani della positività accertata di 14 calciatori del Genoa che il giorno prima avevano affrontato proprio il club partenopeo. La situazione è diventata più seria con le positività nel Napoli. Situazione che adesso appare difficile con il peggioramento in Italia. I casi sempre più in aumento stanno portando a temere il peggio anche nello sport. Anche nella Juventus ci sono stati due positivi nella giornata di oggi. Si tratta però di due elementi dello staff tecnico, anche se l’attenzione è rivolta anche alla squadra. Il rinvio della gara, con l’iniziativa dell’Asl della Campania, non dovrebbe portare a delle conseguenze per il Napoli, che non rischia a questo punto la partita persa. La squadra era intenzionata a partire alla volta di Torino per giocare il match, ma la nota della Juventus sul sito ufficiale getta delle ombre sulla situazione. Che appare adesso di complicata lettura. “Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20.45, come previsto da calendario della Lega serie A. Nelle prossime ore si attenderà la decisione in merito della Lega, che dovrà decidere il destino della gara di domani. Sta di fatto che le polemiche e le scaramucce tra le società sono già iniziate. E se ne vedranno delle belle ancora.