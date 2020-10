Allerta meteo in Italia nel primo weekend di ottobre: emergenza alluvioni in tante regioni, forte maltempo a partire dalle prossime ore

Sarà un primo fine settimana di ottobre all’insegna del maltempo e dei temporali al centro nord. L’Italia settentrionale infatti dalle prossime ore, ma in alcune regioni già dalla giornata di oggi, registrerà un progressivo peggioramento della situazione. A farne le spese ancora una volta alcune delle regioni notoriamente colpite da vento e temporali. In particolar modo ci riferiamo a Liguria Emilia Romagna Piemonte e Veneto. Infatti l’alto rischio temporali e maltempo fa scattare allarmi che vanno dall’arancione al rosso. I fenomeni più temuti sono quelli delle alluvioni e delle frane. In Liguria la Protezione Civile fa sapere in un una nota che sono a rischio frane il cento per cento dei comuni. Mentre nelle altre regioni che abbiamo segnalato sono forti i rischi alluvioni. Con i corsi d’acqua che vengono monitorati costantemente. Allerta meteo che renderà nero il primo fine settimana al centro nord a partire dalle prossime ore. Tutte le regioni saranno interessate anche da raffiche di vento per tutta la notte. La situazione sarà critica fino alla giornata di domenica. Andrà un po’ meglio alle regioni del sud, che saranno interessate dal maltempo solo parzialmente. Piogge sparse in Campania Lazio e Calabria. Nel resto delle regioni si potranno registrare fenomeni non di alto rischio. Con il clima che ancora una volta sarà differente, e che spezzerà quasi in due l’Italia. Sempre al nord, si registrano situazioni critiche nel varesotto per dei crolli dovuti al maltempo. Mentre preoccupano le condizioni in netto peggioramento anche in Alto Adige. Nelle regioni segnalate sindaci dei vari comuni e soprattutto Protezione Civile invitano a restare in casa e ad uscire solo se necessario. Come detto la situazione potrebbe migliorare già a partire dalla giornata di domenica e lunedì.