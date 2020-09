Elodie irresistibile su Instagram: un dettaglio bollente scatena i fan

Elodie irresistibile su Instagram: una fan page della bella e brava cantante ha pubblicato una foto che ha fatto impazzire i follower

La cantante è amatissima dal pubblico e dai fan. Come artista sta inanellando un successo dopo l’altro, grazie alle sue doti che l’hanno portata ad essere tra le migliori voci del panorama nazionale. Ma c’è da dire che la compagna di Marracash riesce ad avere un grande successo anche sui social. In particolar modo su Instagram è seguitissima, con la sua pagina ufficiale che conta oltre due milioni di follower. Ci sono poi tante fan page che la seguono e che pubblicano tante sue foto e video che fanno impazzire i suoi ammiratori. Insomma, stiamo parlando di un personaggio pubblico che riesce a catturare l’attenzione generale ogni volta che si presenta al pubblico. L’emergenza coronavirus la sta tenendo lontana dai palchi e dagli eventi live. Una grave perdita che sta colpendo tutto il mondo della musica e dello spettacolo in generale. Ma anche in un periodo non bellissimo, sta riuscendo ad ottenere grandi successi con il suo “This is Elodie” ma anche con Andromeda, il pezzo che l’ha resa celebre allo scorso Festival di Sanremo. Da quel momento in poi infatti la carriera artistica di Elodie ha avuto una poderosa impennata, che le sta dando davvero tante soddisfazioni. Se poi si aggiunge che parliamo anche di una bellissima ragazza, ecco che si passa al personaggio pubblico che tutti conosciamo. Con una bellezza assoluta, un fisico che fa perdere la testa e delle curve mozzafiato. Insomma, uno spettacolo che ha fatto perdere la testa non solo a Marracahs. Ma anche a migliaia di follower che si dicono pazzi di lei. In una foto che una sua fan page ha pubblicato è stata davvero irresistibile. Scatto che abbiamo pubblicato sotto e che ha avuto un successo clamoroso. Anche per via di un dettaglio bollente che non è sfuggito ai follower: il lato b in evidenza ha catturato l’attenzione del web. Post che ha fatto il pieno di like e di commenti in pochi minuti.