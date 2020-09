Elisabetta Gregoraci ha svelato all’interno della casa del Grande Fratello Vip un episodio del passato con l’ex marito che l’ha molto ferita

Continua il botta e risposta a distanza tra la showgirl e l’ex marito. Il proprietario del Billionare nei giorni scorsi ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno fatto discutere molto. Dalla casa del Grande Fratello Vip invece l’ex conduttrice di Made in Sud a sua volta non ci ha pensato due volte nel fare delle dichiarazioni forti verso Flavio Briatore. Insomma, anche se i due non hanno avuto un confronto, i temi trattati sono stati abbastanza infuocati. Con i due che di volta in volta sembrano volersi togliere qualche sassolino dalle scarpe. La loro relazione è finita da tempo, ma per il bene del figlio Nathan Falco hanno cercato di mantenere buoni rapporti e salvare il salvabile. La showgirl ha cominciato a raccontare episodi del passato, con la scoperta del tradimento del marito avvenuta leggendo alcuni messaggi. Briatore ha risposto sulla voglia di indipendenza della ex moglie. Affermando che se proprio ci tiene può farlo tranquillamente, anche rinunciando a quello che lui le passa. Insomma, una situazione sta rapidamente precipitando. Anche perché a complicare il tutto c’è da registrare anche il flirt nella casa del GF Vip tra lei e Pierlaolo Pretelli, con il giovane che ormai sembra pazzo della showgirl facendolo notare a più riprese.

La showgirl: “Ho lasciato Flavio perché mi trascurava molto”

Elisabetta Gregoraci sta vivendo una situazione particolare all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Con Pierpaolo Petrelli c’è un flirt che va avanti da qualche giorno, ma lei ad oggi si trattiene molto, anche se lui sarebbe pronto ad iniziare una relazione anche davanti alle telecamere della casa più spiata d’Italia. Nelle ultime ore hanno fatto discutere delle sue confessioni fatte a Patrizia De Blanck, riportate dal canale ufficiale Instagram de GF Vip. Immagini che abbiamo riportato sopra, e che fanno riferimento alla relazione tra l’imprenditore e la showgirl. Alla domanda della De Blanck sui motivi della fine della loro relazione, la showgirl ha risposto che non è finita a causa dei tradimenti con le altre donne. Ma per il fatto che il marito la trascurava. Un episodio in particolare non ha perdonato all’ex. E si tratta della morte della madre, avvenuta nel 2010. In quel caso Briatore la lasciò sola, nel momento del dolore forte. Un comportamento che ha ferito la showgirl, che da quel momento avrebbe cambiato atteggiamento nei confronti dell’allora marito. Con un distacco che via via ha poi portato alla separazione. Parole forti, che presumibilmente troveranno la reazione dell’imprenditore ed ex manager della Formula Uno. Di sicuro, lo strappo c’è stato ed è stato forte. E difficilmente si ricucirà. E voi, cosa ne pensate di questa difficile situazione che si è venuta a creare tra i due?