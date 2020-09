Claudia Ruggeri stupisce i follower di Instagram con un post in intimo che mostra il décolleté della ‘miss’ di avanti un altro

La showgirl ha scatenato i follower di Instagram con un post che ha messo in evidenza le sue qualità fisiche che non passano inosservate. La miss di Avanti un altro è un personaggio molto seguito ed apprezzato dal pubblico della trasmissione di Paolo Bonolis. simpatia e fisico perfetto, ma anche curve che fanno impazzire i telespettatori. La showgirl ha tutte le carte in regola per far innamorare il pubblico. Che infatti l’apprezza e la tiene in grande considerazione. Insieme a Maria Mazza e a Sara Croce, rappresenta uno dei personaggi più apprezzati nella trasmissione del celebre conduttore. Ma come abbiamo già detto, la showgirl è anche molto apprezzata su Instagram, dove riesce ad attirare l’attenzione con grande facilità. Considerando i mezzi fisici che si ritrova è abbastanza facile riuscire a farlo. Per tutta l’estate ha esaltato il pubblico di Instagram con tantissimi post. Tra like e commenti sono stati tantissimi i fan che hanno voluto dimostrare il loro apprezzamento nei suoi riguardi. Come è accaduto nell’ultimo post che Cladua Ruggeri, la ‘miss’, ha postato su Instagram. Sorridente e bellissima, sdraiata a terra ha mostrato la camicia bianca sbottonata con l’intimo nero che ha mostrato il suo abbondante décolleté. Dettaglio questo che non è passato affatto inosservato e che ha infiammato il web, con i follower che hanno voluto esprimere il loro gradimento nei suoi confronti. Ennesima dimostrazione per lei che continua a crescere sui social. La sua pagina Instagram conta ben 943mila follower. Numero destinato a crescere e che sfiora la soglia del milione. Successo in ogni caso che per lei è meritato. Sotto abbiamo pubblicato il post della showgirl, a voi i commenti per la miss di Avanti un altro.