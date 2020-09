Serena Enardu in bikini: “Quando si aspetterà l’autobus così, chiamatemi”

Serena Enardu ha postato una foto su Instagram che ha messo in risalto il suo fisico perfetto. La nostalgia per l’estate è già forte

La showgirl ha spiazzato i follower di Instagram con una foto che ha messo in evidenza le sue qualità fisiche che non lasciano indifferenti i fan. Insieme alla sorella Elga, qualche settimana fa è finita al centro di critiche feroci per via della festa di compleanno della sua amica e personale trainer. L’episodio è legato ad un video che è stato postato dalle sorelle sul web. Con il particolare che sulla torta di compleanno c’era esposta una svastica. Episodio che ha attirato un attenzione mediatica non indifferente nei confronti delle sorelle. Che hanno cercato in tutti i modi di difendersi e di spiegare che l’accaduto non era dipeso da loro. Adesso che la situazione si è calmata, le sorelle hanno ripreso a postare delle foto su Instagram. L’ex di Pago in particolare è apparsa in gran forma fisica. Nell’ultimo scatto ha voluto scherzare con i suoi follower postando una foto che l’ha mostrata in bikini e con delle curve che anche stavolta non sono passate inosservate. Tanti i complimenti per lei, che ha così commentato: “Quando si potrà aspettare l’autobus così, chiamatemi!!! 🤣”. Con un hastag abbastanza polemico in verità, che dimostra un certo nervosismo che arriva da alcune critiche che le sono arrivate da alcuni concorrenti della casa del Grande Fratello Vip. Trasmissione che nello scorso anno l’ha vista protagonista insieme al suo ex Pago. Proprio nella casa più spiata d’Italia ci sono stati alcuni screzi con l’ex compagno, litigi che poi hanno portato alla fine della storia. Che negli ultimi mesi era stata abbastanza travagliata. Ma adesso Serena Enardu non vuole pensare più al suo passato, e non si cura più nemmeno più di tanto delle critiche che spesso le arrivano. Con la sua bellezza e sensualità cerca di crescere nei consensi e di avvicinarsi a quota un milione di follower. Adesso è a metà dell’opera, ma conta nei prossimi mesi di avvicinarsi al traguardo importante su Instagram.