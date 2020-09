L’Allieva 3, le anticipazioni dell’attesissima fiction di Rai1

Domenica 27 settembre, in prima serata su Rai1, andrà in onda la prima puntata de L’allieva 3 con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi.

La coppia formata da Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi ha fatto sognare i fan, incollati alla tv durante le prime due serie de “L’Allieva”, la fiction di Rai1 tratta dai romanzi di Alessia Gazzola. A decretarne il successo, sicuramente, la caratterizzazione dei personaggi e il senso di leggerezza della fiction, unito a quel tocco di giallo e di thriller che non manca mai nelle serie Rai. Alice, alias Alessandra Mastronardi, è distratta e pasticciona, ma allo stesso tempo molto acuta e determinata. Un carattere sbadato ma anche amabile e tenero, che ha rubato il cuore del telespettatori. Inoltre, la storia è accessibile per la semplicità della scrittura; uno stile fresco, leggero, senza fronzoli, ma anche intrigante. La protagonista è una studentessa, ma anche una donna; ha una nonna, una famiglia, amici, amore: tutti elementi di successo nelle fiction Rai.

La protagonista, una sorta di Bridget Jones italiana, vive una moltitudine di piccoli problemi quotidiani causati dalla professione e dalla propria vita amorosa. Una routine e un equilibrio che vengono rotti puntualmente da un omicidio e sarà proprio il crimine a mettere in mostra le qualità intuitive di Alice. Ma cosa accadrà ne “L’Allieva 3?“. Stando alle anticipazioni de La nostra tv, domenica 27 settembre, in prima serata su Rai1, andrà in onda la prima puntata della serie; ultima, visto che “L’Allieva 4” non si farà. Sembra che ci sarà un matrimonio tra Alice Allevi e Claudio Conforti, alias Lino Guanciale. Ma si sposeranno davvero oppure le immagini, anticipate dai gossip in cui si vedono i due in abito nuziale, sono solo un sogno della ragazza? Una cosa però è certa: Claudio Conforti non sarà più lo stesso e a confermarlo al settimanale Telepiù è stato lui stesso: “Claudio diventerà più fragile, perché Alice è in una fase di crescita della sua vita, mentre lui si sente in una fase di stallo. Questo lo disorienta e Conforti mostrerà fragilità nuove e inaspettate”. Infatti, nella terza stagione Alice non sarà più un’allieva ma un medico legale a tutti gli effetti.

“La gestione del rapporto diventa complicata nel momento in cui l’allieva guadagna la sua autonomia. Alice giustamente comincia a lavorare in maniera indipendente, viene riconosciuta e gratificata per le sue grandi qualità”, ha anticipato l’attore Lino Guanciale. Claudio, invece, si ritrova da professionista navigato a faticare per un ulteriore salto di qualità. Insomma, i battibecchi tra i due non mancheranno e i colpi di scena si susseguiranno. Arriverà il fratello di Claudio Conforti interpretato da Sergio Assisi e la nuova direttrice dell’istituto di Medicina legale cui presta il volto Antonia Liskova. I due porteranno scompiglio nel rapporto di Claudio e Alice alias Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi!

Fonte: La nostra tv