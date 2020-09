Elisabetta Canalis ha fatto impazzire i suoi follower di Instagram con delle foto in intimo che non hanno lasciato spazio all’immaginazione

Bella e seguitissima sui social, l’attrice e conduttrice rimane tra i personaggi pubblici più seguiti. Anche a distanza di anni dalle sue ultime apparizioni televisive, e dal trasferimento negli Usa, l’ex velina ha un fascino che la rende irresistibile ancora oggi. Su Instagram aggiorna i follower anche sulla sua situazione familiare, in un momento non felicissimo per l’America per una serie di motivi. Prima fra tutti l’emergenza coronavirus, che sta rendendo la situazione sempre più complicata. Con il contagio che sta colpendo una fascia sempre maggiore della popolazione. Una crisi che sta portando la popolazione di tante città alla povertà. E sulla soglia della catastrofe economica. Ad aggravare ancor di più c’è l’emergenza incendi che sta rendendo l’ambiente davvero preoccupante. Tutte queste criticità sono state segnalate da Elisabetta Canalis in vari post. Con i follower che si mostrano molto preoccupati della sua situazione familiare. Ma in queste ore la conduttrice ha trovato la forza di reagire, e di mostrare ai follower anche altri aspetti della sua vita privata. Che vanno dall’allenamento fisico allo svago. Fino alle sue promozioni pubblicitarie che la rendono una influencer seguitissima. Nell’ultimo post che ha pubblicato è stata irresistibile agli occhi dei follower. Che l’hanno apprezzata in intimo. Con le sue curve ben in vista, ha fatto perdere la testa ai suoi ammiratori, che come detto sono sempre di più sul web. E che la seguono con grande passione, anche perché ad oggi rimane una donna attraente ed in gran forma. I numeri che colleziona sotto i suoi post sono da personaggio pubblico a tutti gli effetti. La foto che ha postato poco fa non è per deboli di cuore. E che ha lasciato a bocca aperti i suoi follower di Instagram.