Naike Rivelli svestita si scaglia contro i marchi firmati: il web approva

È impressionante che oggi, nonostante tutta l'informazione a nostra disposizione, le persone si preoccupano più di indossare una Marca Firmata, che faccia apparire e che sia fashion, invece di preoccuparsi dei materiali a contatto con la loro pelle. Il consumismo influenza le persone a ricercare e acquistare in maniera maniacale, brand che possano elevare il loro status sociale. Ci invitano a vestire "alla moda" per essere più belli o più fighi, per sembrare più altolocati, per MOSTRARE qualcosa al resto del mondo. I messaggi che si celano dietro ai brand firmati che uno indossa sono: ce l'ho fatta Ho i soldi – sono ricco Me lo posso permettere Sono "Arrivato" Guardami – Io appartengo ad un élite Questo è il mio stato sociale. Io Sono importante Io valgo qualcosa in più. Io ho successo Ormai questi ragionamenti sono tutti fuori luogo e politicamente scorretti. Appartengono ai Cafoni, ignoranti , ai nouveau riche di oggi. La cosa comica è che le grandi firme e gli influencer non badano più alla qualità dei prodotti che vi spingono ad acquistare. Anzi. Vi propongono Materiali scadenti lavorati chimicamente che fanno male alla pelle. Vi siete mai chiesti con cosa sono fatte le vostre mutande? No perché, le mettiamo dalla mattina alla sera.. forse sarebbe importante informarsi su cose del genere.. Cose tipo, dove si trova l'intimo fatto con materiali naturali