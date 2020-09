Vediamo insieme che cosa ha confessato la bellissima Diletta Leotta, che ha lasciato tutti senza parole, in una recente intervista.

Diletta Leotta è una donna del mondo dello spettacolo, davvero molto bella e sensuale, ma recentemente ha fatto una confessione davvero scioccante.

Vediamo meglio insieme di che cosa si tratta.

Diletta Leotta shock: “Una VIP mi ha chiesto di sbottonare la camicia”

Lei è davvero una donna molto sensuale ed amata dal pubblico, sia maschile che femminile, ma ovviamente nel suo lavoro è anche molto brava e preparata.

Ma in pochi sanno, che a breve uscirà la sua prima opera prima come scrittrice, che si chiama “scegli di sorridere” ed uscirà per la precisione il 22 settembre.

Diletta Leotta, però ha rilasciato una recente intervista al giornale TV Sorrisi e Canzoni, che ha lasciato tutti senza parole, per via di quello che ha confessato.

Durante l’intervista ha parlato dei suoi grandi amori finiti, Matteo Mammì e Daniele Scardina, con il quale ha dichiarato di essere rimasta in buoni rapporti con entrambi.

Ha detto che quando arriverà il suo principe azzurro lo riconoscerà sul momento, perché qualcosa nella sua testa cambierà.

Ma la dichiarazione che ha rilasciato, lasciando tutti a bocca aperta è ben un’altro ovvero:

“All’inizio della mia carriera una collega, davanti a tutti, mi disse di sbottonare la camicia per far vedere il seno. Quanto piansi… Una grande maestra di solidarietà femminile è stata Antonella Clerici, mi ha insegnato a leggere il gobbo con naturalezza”.

Una storia che Diletta non aveva mai raccontato, ma tornado al lato amoroso della sua vita, recentemente è stata fotografata vicino a Marco Valta, un uomo di Trieste che opera nella finanza.

La coppia, insieme ad altri amici, ha fatto un giro in barca sul lago di Como, ma per il momento non ci sono voci di amori in vista, o di frequentazioni.

Certo se sono rose fioriranno, e non avranno certo problemi a mostrarsi in pubblico, ma al momento possiamo solamente attendere.

E voi cosa ne pensate della particolare dichiarazione che ha fatto la bellissima Diletta Leotta? Vi è mai successo nulla di simile?