Sabrina Salerno ha voluto ringraziare pubblicamente i suoi fan spagnoli che hanno fondato una squadra di calcio per omaggiare la sua bellezza

Un gruppo di amici di origini italiane, cresciuti con il mito della cantante di ‘Siamo donne’ o ‘Boys’, ha avuto una trovata simpatica ed originale. Siamo a Siviglia e si parla di calcio a 7, il torneo che vede partecipare anche i ragazzi che amano la cantante ligure, che ha fatto sognare tanti giovani tra la fine degli anni 80′ e gli anni 90′. Ebbene, questi ragazzi hanno dedicato il nome della loro squadra di calcio alla cantante. In omaggio alla sua bellezza e sensualità. Oggi, a distanza di qualche anno, viene ancora ricordata dai suoi fan nonostante musicalmente sia ferma da tempo. Poi il fatto che rimane a 52 anni una donna affascinante ed attraente aumenta ancora di più la sua celebrità sui social.

Con i numeri che riesce a collezionare su Instagram che esprimono tutte le sue potenzialità. Sabrina Salerno ha voluto pubblicamente ringraziare i ragazzi della “Società Sportiva Sabrina Salerno” con un post pubblico su Instagram: “Un gruppo di ragazzi spagnoli ha deciso di fondare un team di Futbol-7 a mio nome. Non posso che essere felice di questo omaggio, sentito e sincero, che arriva proprio da uno dei paesi che per primi mi hanno dato una grandissima popolarità: la Spagna! Amo la Spagna!!!”. A distanza di qualche ora la cantante ha pubblicato un secondo post con scritto: “Siviglia possiede un colore speciale” con una foto che ha esaltato il suo pubblico. Curve in primo piano e fisico perfetto hanno scatenato i follower, un regalo speciale e bollente non solo per gli amici di Siviglia ma per tutti i follower che stravedono per lei. Che continua a rimanere uno dei personaggi più seguiti sui social. Bellezza curve bollenti e simpatia: ci sono tutti gli elementi dalla sua parte che la rendono straordinaria. Con i follower che stravedono per lei in tanti paesi. Italia e Spagna soprattutto.