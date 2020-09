Kim Kardashian ha stupito i follower di Instagram con un post che ha messo in evidenza le sue curve bollenti che non passano inosservate

Una foto che ha riscosso un successo pazzesco per una delle donne più conosciute e desiderate d’America. E non solo. Parliamo forse di un punto di riferimento per milioni di influencer che vorrebbero ripercorrere la sua carriera. Che è costellata di successi televisivi. Ma anche da imprenditore di un marchio che alla fine resta se stessa e la famiglia che rappresenta. Ma allo stesso tempo la sua bellezza e la carica sexy che possiede hanno fatto di lei un simbolo di quella che oggi viene definita bellezza curvy. Rotondità e curve da sballo fanno letteralmente perdere la testa a milioni di follower. Il numero sulla sua pagina Instagram è impressionante. Si parla infatti di 188 milioni di follower che la seguono con passione. Non solo dagli Usa ma da tutto il mondo. La celebrità dell’esponente più celebre della famiglia dei Kardashian (insieme alla giovane Kylie Jenner) è ormai nota. E con gli scatti che pubblica sui social fa davvero impazzire i milioni di fan che non si perdono per nulla al mondo un suo post. Una grande soddisfazione per lei che rimane tra le donne più ammirate sul web ma anche della televisione. Nell’ultimo post che ha pubblicato è stata definita irresistibile dal suo pubblico che continua a stravedere per lei. Un selfie allo specchio, con un abito in pelle nero ha fatto in pochi minuti dalla pubblicazione il giro del web. La scollatura abbondante di Kim Kardashian ha mostrato il suo décolleté che ha lasciato a bocca aperta tutti i suoi follower. Che si sono scatenati con una pioggia di like e di commenti in pochissimi minuti dalla pubblicazione. L’ennesimo post bollente che ha mostrato la sua estrema carica di sensualità che fa impazzire i suoi ammiratori del web.