L’ex ministro Antonio Guidi contro Fedez e Ferragni: “Siete voi i veri fascisti”

L’ex ministro Antonio Guidi si è espresso duramente contro la coppia Fedez- Ferragni e contro i valori che sbandierano.

L’influencer e imprenditrice Chiara Ferragni, divenuta una celebrità – prima nel mondo della moda e poi sui social – grazie al suo blog The Blond Salad, qualche giorno fa, attraverso Instagram, si è pronunciata in merito alla morte del giovane Willy Monteiro Duarte. Willy è deceduto nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre a causa dei calci e dei pugni. Contro di lui erano in 4, tra cui i due ormai celebri fratelli Bianchi – Marco e Gabriele al momento in carcere. E Gabriele, ironia della sorte, è fan proprio di Fedez. Chiara Ferragni ha imputato la colpa dell’omicidio del ragazzo ad una presunta cultura fascista che, secondo l’influencer, sarebbe ancora imperante in Italia. A sostenere le sue idee è intervenuto anche il leader dei Dem, Nicola Zingaretti, il quale ha asserito: “Chiara Ferragni ha usato parole dure ma giuste”.

Chi, invece, si è espresso in senso contrario a quello della coppia Fedez- ferragni, è l’ex Ministro per la Famiglia e la Solidarietà sociale Antonio Guidi. Guidi – intervistato da Radio Radio – ha dichiarato: “Fedez e la Ferragni facciano il loro mestiere: ognuno parli di quello che conosce. Questo innesca il meccanismo della violenza: alcuni hanno fatto violenza ad altri per avere più followers. Basta con questa stron*ata che se hai 20mila followers sei più figo degli altri“. E ha proseguito: “E poi loro che mostrano sempre questa immagine perennemente vincente, sempre con la casa più figa: questo è fascismo. E’ fascismo imporre sempre modelli vincenti a persone che non lo saranno mai. Imporre modelli irrangiungibili, questo è fascismo, questo fa scattare la violenza nella società”.

E se Chiara Ferragni non è ancora intervenuta, ci ha pensato il marito Fedez a rispondere – indirettamente – all’ex ministro di Forza Italia. il rapper – riporta Huffington Post – sempre attraverso una storia su instagram, dove la coppia è seguitissima, ha commentato: “Il problema siamo noi?Allora chiediamoci: chi ha creato Chiara Ferragni e Fedez? Credete davvero che gli influencer siano peggio dei modelli culturali che ci venivano propinati 20 o 30 anni fa? Noi siamo figli vostri”.

Samanta Airoldi

Fonte: Radio Radio, Huffington Post