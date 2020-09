Belen Rodriguez completamente nuda sui social: ma con una mano si tocca lì sotto

In uno scatto su Instagram che ha fatto impazzire i fan, Belen Rodriguez si mostra senza veli, coperta solo da un reggiseno. Sdraiata al sole, l’argentina si lascia andare alla seduzione e, pur non mostrando niente, lascia intuire scenari piccanti.

Al via la nuova edizione di “Tu Sì Que Vales”, tornato in onda questo sabato su Canale 5. Non cambia il format, né il cast: alla conduzione c’è ancora la showgirl argentina Belen Rodriguez, insieme all’ex rugbista Martin Castrogiovanni e allo sportivo Alessio Sakare. Torna in studio anche Sabrina Ferilli che, anche per quest’anno, ricoprirà il ruolo di rappresentante della giuria popolare. Per l’occasione, l’attrice ha indossato un bellissimo abito color bronzo dalle maniche lunghe. Presente anche Maria De Filippi, che ha fortemente voluto la modella argentina alla guida della trasmissione. Tra le due il feeling è evidente, così come fanno squadra Gerry Scotty e Teo Mammuccari in giuria. ha fatto divertire i telespettatori: le due sono molto amiche e, ormai, formano una coppia televisiva apprezzata e richiesta.

Il debutto, insomma, ha funzionato anche in assenza di novità. E nonostante Belen abbia vissuto un’estate tormentata, tra amori e abbandoni, questa è apparsa radiosa e sorridente al timone della nuova stagione. Indosso, un mini abito dal colore nero e dalla scollatura profonda, mentre ai piedi dei sandali altissimi. Tu Sì Que Vales è insomma ripartito nel migliore dei modi, tra divertimento ed esibizioni emozionanti. Eppure, poco dopo, Belen è ritornata al centro del gossip per via di una sua foto hot postata sul suo profilo Instagram.

“Un cuerpo”, scrive Belen Rodriguez mostrandosi seduta sulla sdraio inquadrando il suo fisico abbronzato: il seno coperto dal reggiseno del costume, il ventre piatto, le lunghe gambe accavallate. E, lì sotto, alcuno slip. Solo una mano a coprire le parti intime. Con una mano tra le cosce l’argentina copre la “farfallina”, mentre un’ombra crea un effetto vedo-non-vedo. La fantasia dei fan si accende e i commenti sono infuocati. “El cuerpo”, commenta Paola Barale a sottolineare la perfezione delle forme di Belen. Ma ci sono anche i commenti dei fan: “La perfezione”; “Magari essere bella come te”; “Un altro mondo”, “Meravigliosa”. Non mancano le critiche: “Ricordati che sei una mamma“; “Quanto cattivo gusto!”. Di fatto, però, tutti la guardano…