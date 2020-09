Wanda Nara: la foto della buona notte tiene svegli i fan | si vede tutto

Vediamo insieme la fotografia che ha pubblicato direttamente la bellissima Wanda Nara sul suo profilo social di Instagram.

Wanda Nara è una bellissima donna che non ha problemi a mostrarsi sul suo profilo social di Instagram.

Ma vediamo insieme che cosa ha pubblicato nelle ultime ore che ha mandato il tilt i suoi ammiratori.

Wanda Nara: la fotografia della buona notte tiene svegli tutti i suoi fan

La bellissima procuratrice sportiva, e presentatrice, Wanda Nara, è una donna davvero molto bella e sensuale, con tutte le curve al posto giusto.

Wanda Nara, come ormai sappiamo, non sarà presente alla prossima edizione del programma Grande Fratello perché al suo posto, come opinionista, ci sarà Antonella Elia.

Non sappiamo se abbia rifiutato direttamente Wanda, di partecipare nuovamente al programma oppure se la proposta è andata direttamente alla collega, sicuramente lo scorso anno è stata una delle edizioni più particolari e difficili, anche a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso per il Coronavirus.

Ma torniamo al suo profilo social di Instagram, dove Wanda Nara è davvero molto attiva e pubblica ogni giorno varie fotografie, alcune anche molto sensuali.

Come nel caso di quella pubblicata ieri sera, dove augurava la buona notte ai suoi numerosi ammiratori.

Nella fotografia possiamo vedere la bellissima Wanda ripresa dall’alto, con un reggiseno che lascia intravedere la pelle, e le sue prosperose forme e con una mano copre quello che non si può vedere.

Anche se è completamente struccata, la sua bellezza è sicuramente prorompente ed in molti hanno commentato che la buona notta era davvero bollente.

E voi cosa ne pensate di questa fotografia che ha pubblicato Wanda sul suo profilo social di Instagram? Vi sembra eccessiva oppure vi piace?