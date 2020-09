Cristina D’Avena scatena i follower di Instagram con un post in bikini che mette in mostra le sue curve. L’ironia del web

Personaggio amatissimo da più piccoli, con le sue canzoni sigle dei cartoni. Nel corso degli anni però la cantante è apprezzata anche dai più grandi. Anche grazie alle sue doti fisiche che spesso mostra sui social. Soprattutto su Instagram posta tante foto, ma anche video, che non passano inosservati. I suoi 427mila follower ormai la seguono ad ogni apparizione, apprezzando le sue qualità, scoperte tra l’altro solo grazie alla sua apparizione su IG. Bella e sensuale, la cantante bolognese a 56 anni è una donna molto apprezzata. Tanti i commenti per lei nei post che pubblica, con tantissimi fan che l’apprezzano come artista ma anche come donna. Per lei una grande soddisfazione anche perché le sue apparizioni televisive non sono così frequenti. Ma la sua popolarità è aumentata in questi mesi, quando è stata molto attiva sui social. Anche con foto bollenti che in costume l’hanno mostrata in tutta la sua sensualità in questa estate appena trascorsa. Foto e video hanno evidenziato il fisico asciutto e curve che di sicuro non sono passate inosservate. Per rendersi conto della popolarità e dell’amore che ancora oggi riceve basta dare uno sguardo alla sua pagina Instagram. Con i suoi post che ottengono un buon numero di like e di commenti. Tanta anche l’ironia dei fan. In varie interviste Cristina D’Avena ha sempre dichiarato che i follower la trovano irresistibile, ed amano il suo fisico. Dai commenti che leggiamo c’è infatti tanta simpatia da parte del pubblico del web. Che riesce a non essere volgare. “Kiss Milf Licia” ma anche “Ti pufferei” “Strapazzami di coccole” e tanti altri commenti che fanno riferimento ai cartoni animati che lei raccontava attraverso le sigle. Che rimangono indelebili nella mente dei più piccoli.