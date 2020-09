Alessia Marcuzzi mostra un video su Instagram che svela il suo segreto sulla forma fisica perfetta che incanta i follower

La conduttrice è un personaggio molto amato e seguito dai follower di Instagram. Che ne apprezzano simpatia e carattere. Ma anche doti fisiche. Sin dalle sue prime apparizioni in televisione ha instaurato un feeling particolare con i suoi ammiratori e fan. Che la seguono non solo nei suoi appuntamenti in tv, ma anche sui social. Tanti i post che ricevono in pochi minuti dalla pubblicazione tanti like e messaggi. Con i commenti che quasi sempre vanno ad esaltare la sua forma fisica e le curve bollenti. Che non passano di certo inosservate sul web. Come detto è un personaggio amato e seguito anche per la sua simpatia ed ironia che utilizza spesso anche su Instagram. Come tante altre colleghe, ama l’attività fisica e sportiva. Con tante ore di palestra e sport che le consentono di mantenere una forma smagliante. Che non ha mai perso nel corso degli anni dagli inizi fino ad oggi. Nell’ultimo post che ha pubblicato ha voluto fare una lezione sul web. Un video ha infatti mostrato il suo allenamento da “Total Body”. Con un lungo messaggio di commento che ha spiegato passo dopo passo come fare per ottenere una forma smagliante come la sua: “Io faccio questo allenamento da sola almeno tre volte a settimana: dura al massimo 20 minuti, tonifica i muscoli ed e’ facilissimo! Se vi va di seguirlo tutto, continuate a guardarlo sul mio igtv. Abbiate pieta’ di me se le posture non sono perfette (perfetta non lo sono mai stata🤪), e se questo video e’ un po’ troppo amatoriale, ma l’ho fatto durante un momento di pausa di Temptation Island🌴🔥 Anche se poi qui a Is Morus sono sempre pronta per le emergenze😂😂😂

Buon allenamento!”