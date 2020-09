Elena Morali infiamma il web con un post dove mostra le sue curve bollenti che scatenano i suoi follower di Instagram

La showgirl ha condiviso un post su Instagram che non è passato inosservato. Con i follower che hanno potuto apprezzare la sua perfezione fisica. Ma anche delle curve che hanno lasciato a bocca aperta tutti i suoi ammiratori. Che su Instagram sono 1,2 milioni. Con il suo personaggio che è pubblico, ed apprezzato non solo in televisione ma anche sui social. L’ex compagna del comico Scintilla sembra aver trovato il vero amore con Luigi Favoloso a sua volta ex di Nina Moric. I due sembrano presi dalla passione, e durante tutta l’estate hanno pubblicato tantissimi post da vari luoghi di vacanza. Dopo il periodo difficile messo alle spalle, la showgirl adesso sembra davvero felice. Ma anche Favoloso pare molto preso da questa nuova avventura, che per lui è arrivata dopo una complicata relazione con l’ex modella. Storia finita molto male, anche in tribunale.

La showgirl appare felice e rilassata nella nuova relazione con Favoloso

Elena Morali si sta godendo questa nuova relazione con passione ed amore. Traspare dai suoi occhi una ritrovata serenità. Per qualcuno i due stanno fingendo, mostrandosi al gossip per accrescere la loro visibilità. Ma la loro relazione sembra davvero autentica. Tanto che a Zanzibar si sono sposati anche con un rito locale, che ovviamente non ha nessun valore a parte quello simbolico. Quello che però ha contato è stato il gesto. Che ha mostrato la loro voglia di stare insieme e di mostrare invece a chi ha dei dubbi che la loro relazione rimane autentica. Il post che la swowgirl ha pubblicato ha mostrato il suo bikini senza il pezzo di sopra. Con il topless che viene coperto dalle sue mani al momento dello scatto. Post che ha trovato l’apprezzamento dei follower. Ma anche la loro ironia. Qualcuno ha scritto infatti: “Paparazzi dove siete, quando servite non arrivate”.