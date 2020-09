Wanda Nara rimane al centro dell’attenzione su Instagram con un post bollente che mette in evidenza le sue curve che fanno impazzire i follower

Lady Icardi protagonista assoluta dei social! Su Instagram in particolare la bellezza argentina è sempre al centro dell’attenzione con i suoi post che mettono in risalto le sue curve. Che non passano di certo inosservate! Non è la prima volta che la moglie del famoso calciatore del Psg scatena i suoi ammiratori. Questo è successo all’indomani della notizia della positività al coronavirus del marito. Che per fortuna è asintomatico. Mentre lei stessa ed il resto della famiglia sono risultati negativi al test. Un sospiro di sollievo per tutti i fan della bella Wanda. Che stravedono per lei. E per il suo fisico mozzafiato. E’ stata la diretta interessata a tranquillizzare il web. Con un post che ha informato sulla situazione sia di Icardi che dei figli. Proprio per questo motivo non sono mancate le critiche per l’argentina e per il marito. Sotto accusa la vacanza ad Ibiza. Il luogo dove si presume che il calciatore abbia potuto contrarre il virus. Anche il post che ha pubblicato è stato preso di mira da qualche follower abbastanza critico. Infatti, considerata la situazione, qualcuno avrebbe preferito maggiore sobrietà da parte dell’argentina. Che invece non ha resistito alla tentazione di mostrare le sue ‘grazie’ ai fan. Che di sicuro poi hanno mostrato il loro gradimento allo scatto bollente.

La foto in bikini ha mostrato le curve dell’argentina che ha infiammato i fan!

Wanda Nara super sexy su Instagram. Non è la prima volta che un post di lady Icardi fa il giro del web. Dal momento della pubblicazione tanti i like ed i commenti per lei. La maggior parte di questi sono stati di approvazione. Ma come detto non è mancata qualche critica per lei. Considerando la positività al coronavirus del marito, qualcuno avrebbe preferito un comportamento più sobrio da parte della moglie. Nonostante lei stessa un giorno fa aveva tranquillizzato tutti i fan sulle condizioni del marito e dei figli. Il post è stato l’ennesimo successo per la moglie ed agente del calciatore del Psg. Per tutta l’estate l’argentina ha fatto perdere la testa ai follower di Instagram con tantissimi scatti bollenti. Sia dalla villa di Parigi che dalle residenze in Italia. Con il suo fisico al centro dell’attenzione è stato facile trovare il consenso del popolo maschile del web. L’ultimo post ha messo in evidenza il suo décolleté che non è passato inosservato. Migliaia i like, ma anche i commenti, a pochi minuti dalla pubblicazione. Instagram per lei rimane il luogo di maggiore successo. Dove può pubblicizzare anche il suo marchio di cosmetici che sta andando molto bene. E che le ha aperto anche l’opportunità imprenditoriale di successo.