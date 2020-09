Vediamo insieme che cosa hanno dichiarato Benedetta Rossi ed il marito Marco, in merito ad una notizia che tutti aspettavano.

La famosa food blogger Benedetta Rossi, insieme al marito, nelle ultime ore, hanno confermato una bellissima notizia.

Vediamo insieme di che cosa stiamo parlando.

Benedetta Rossi arriva la conferma: “La notizia che tutti aspettavano”

Come tutti sappiamo, Benedetta Rossi è una nota food blogger italiana, che si è fatta conoscere per le sue ricette e per la sua simpatia.

Tramite il suo profilo social di Instagram, condivide molto di quello che le succede nella sua vita privata, se non tutto.

Nelle scorse settimane, infatti aveva anche annunciato la morte del loro fidato cagnolone, Nuvola, che era stato al loro fianco per ben 17 anni.

La notizia, ovviamente, ha ricevuto un numero enorme di messaggi di vicinanza, ma cerchiamo di capire cosa è successo nelle ultime ore, per quanto riguarda una notizia che aspettavano tuti.

Benedetta Rossi, ha chiesto al marito Marco, di raccontare cosa è successo, e lui inizia dicendo che tra i tanti messaggi che ha ricevuto, dopo la scomparsa di Nuvola, il primo che apre conteneva un link, che normalmente non apre mai, ma questa volta è successo.

Ed è stato mandato su una associazione che si occupa di cani abbandonati, ed inizia a sfogliare le fotografie, e dopo pochissimo, trova l’immagine di un cucciolo con la stessa espressione di Nuvuola.

Il cane, combinazione, è stato chiamato Cloud, ovvero nuvola in inglese, Marco, quindi decide di chiamare l’associazione per avere maggiori informazioni e gli comunicano che sono cani salvati in Sicilia.

Però gli rispondo che sono quasi tutti prenotati, ma tranne uno, ovvero proprio Cloud, quindi una serie di coincidenze e di segni.

E finalmente oggi, andranno a prendere il nuovo cucciolo di casa per Benedetta Rossi ed il marito Marco.