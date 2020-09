Anna Falchi bella e sensuale su Instagram con una camicia sottile che mostra una scollatura evidente che fa sognare i suoi follower

La conduttrice romana rimane uno dei personaggi più apprezzati della televisione. Alla conduzione di “C’è tempo per” su Rau Uno, sta riscuotendo un grande successo grazie alla sua forte popolarità. Che non ha mai perso nel corso degli anni. Fascino e bellezza assoluta, sta avendo una discreta affermazione anche sui social. Con la sua presenza su Instagram che è stata notata dai follower. Che dopo qualche anno di assenza dal palcoscenico nazionale, l’hanno ritrovata più in forma che mai. Con la sua fisicità che dai tempi dei suoi esordi nel mondo del cinema che non è stata mai dimenticata. Nell’ultimo periodo come detto la conduttrice è molto attiva anche sui social, con tanti post pubblicati che riscuotono un buon successo di like e commenti. Crescono infatti per lei gli ammiratori, che cominciano a seguirla anche sul web in assenza dalla televisione.

La conduttrice su IG: “Ah dimenticavo! Buon weekend a tutti i miei follovers!!!”

Anna Falchi ha imparato anche a stuzzicare i suoi ammiratori grazie alla sua estrema sensualità. Ha cominciato prima del lockdown con post bollenti e senza veli dedicati alla sua Lazio. Che ha fatto sognare i tifosi a suon di vittorie. Arrivando a contendere lo scudetto alla Juventus fino alla fine della stagione. Da quel momento la conduttrice romana ci ha preso gusto. Ed ha continuato a giocare con i pubblico del web. Che ha apprezzato la sua ironia e provocazione, oltre che le sue doti fisiche che sono rimaste intatte nel corso degli anni. Una grande soddisfazione per lei, che ha continuato a postare nelle ultime ore altre foto che hanno esaltato i fan. Prima con un vestitino colorato, con tanto di commento “Oggi sento le ‘farfalline’ nella pancia !!! Chissà perché?”. Poi con il post di buon weekend ai fan, con una camicetta gialla sottile. Che ha fatto intravedere il suo abbondante décolleté che ha fatto sognare il web.