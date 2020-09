Anna Falchi, la scollatura in costume infiamma il web: “Sei una sirena”

Anna Falchi bella e sensuale in costume: la scollatura fa impazzire i follower di Instagram che apprezzano le sue doti fisiche!

Anna Falchi continua ad essere uno dei personaggi più seguiti dai follower. Che non hanno mai smesso di amarla sin dalle sue prime apparizioni in televisione. Showgirl ed attrice nella sua prima parte di carriera, adesso è una conduttrice affermata. Che riesce a tenere incollati i telespettatori davanti allo schermo per ore. Con la sua bellezza ma anche professionalità, svolge al meglio il lavoro che ama. Concedendosi delle parentesi anche bollenti sui social. Anche lei preferisce Instagram per comunicare con i fan. Con ottimi risultati in termini di like e commenti ottenuti nei post che pubblica. Tanti fanno riferimento al lavoro. Ma ce ne sono anche alcuni che fanno diventare l’atmosfera rovente. E che lasciano i follower a bocca aperta. Cosa che è successa anche per uno degli ultimi pubblicati.

Post che ha ottenuto una pioggia di like e commenti dai follower pazzi di lei!

La conduttrice ha postato una foto che l’ha mostrata in costume in tutta la sua bellezza. Con una scollatura che non ha lasciato spazio all’immaginazione. Foto che ha messo una volta in più in risalto le sue forme ed il suo fisico perfetto. Che rimane asciutto e tonico nonostante il trascorrere degli anni. Anche se si potrebbe dire senza alcun problema che per lei il tempo sembra essersi fermato. Con la sua bellezza e sensualità che rimane intatta. Doti fisiche che sono state apprezzate dai follower. Che in pochi minuti hanno trasferito una pioggia di like e commenti al post. Un successo che certifica la popolarità del suo personaggio. E soprattutto dell’amore che i suoi follower le offrono in ogni occasione. “Sei una sirena” ha scritto un fan che ha apprezzato il suo stare in acqua e la sensualità che ha trasferito.