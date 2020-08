Uomini e donne, Giulia D’Urso e Giulio Graselli in crisi? Gli indizi non lasciano dubbi

Ad ipotizzare una crisi tra Giulia D’Urso e l’ex tronista della trasmissione di Maria De Filippi, l’opinionista Deianira Marzano.

Sarebbe crisi tra Giulia D’Urso e Giulio Raselli. Nella serata di ieri, l’ex corteggiatrice è apparsa da sola in alcune Instagram stories che la ritraevano felice e sorridente mentre spegneva delle candeline. D’altra parte, Giulio era a casa, da solo. “Come mai è il compleanno di Giulia e tu stai a casa fare il Graselli dormiente?“, si è chiesta Deianira Marzano in una Instagram stories. Immediatamente, Giulia ha risposto – come si vede in uno screenshot pubblicato dall’opinionista – alla storia di Deianira per smentire gli equivoci: “No, non era il mio compleanno, solo uno scherzo tra amici”.

E se inizialmente l’opinionista aveva messo a tacere le voci, poco fa è tornata nuovamente sulla questione. “Ragazzi, Giulia mi ha risposto ma non ha detto nulla su Giulio. Per me, loro hanno litigato e non stanno insieme”, ha detto Deianira. Chiaramente, la sua è solo un’ipotesi e l’augurio è che i due stiano ancora insieme e serenamente. Intanto, presto rivedremo in televisione Giovanna Abate, ex corteggiatrice di Giulio e poi tronista. Quest’ultima, dopo essersi contesa Giulio con la D’Urso, è poi salita al trono, scegliendo alla fine del suo percorso Sammy Hassan. Le cose tra i due, però, sono durate pochissimo visto che la coppia è ben presto scoppiata. E alla prossima puntata di Uomini e donne, i due saranno ospiti per un confronto che, stando alle prime anticipazioni, è stato accesissimo. Cosa sarà successo, quindi, tra Giulio e Giulia? L’ultimo post, dolcissimo, risale a 7 giorni fa. Dopo di ché, sui social non sono piu apparsi insieme. Per ora, i due non confermano la crisi. Ma neanche la smentiscono.