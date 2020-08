Wanda Nara: il look per prendere l’aereo ha un costo folle!

Vediamo insieme il look che ha scelto Wanda Nara per prendere l’aereo e volare a Lisbona per la partita del marito.

La bellissima moglie di Mauro Icardi, Wanda Nara, ha pubblicato una sua immagine con un abbigliamento particolare per prendere l’aereo.

Vediamo meglio insieme tutti i dettagli.

Wanda Nara il look per prendere l’aereo ha un costo folle!

Domenica pomeriggio, la bellissima Wanda Nara ha preso l’aereo per volare verso Lisbona, dove si svolgeva la partita finale di Champions Ligue.

LEGGI ANCHE —-> MINA: FINALMENTE SVELATO IL MOTIVO DEL SUO RITIRO DALLE SCENE

Il marito gioca nel Paris Saint-Germain, ovvero Mauro Icardi, ma la partita non ha avuto l’esito che si aspettava, perché sono stati sconfitti 1 a 0 dal Bayer Monaco, e soprattutto è rimasto in panchina per tutto il tempo, a causa della decisione presa dall’allenatore.

La partita, come sappiamo si è svolta senza pubblico allo stadio, per limitare i contagi, come avviene anche in Italia.

La bellissima moglie Wanda, l’ha seguito da un ristorante insieme al papà di Mauro, il signor Juan.

LEGGI ANCHE —–> ILARY BLASI: LE SCARPE CHE INDOSSA HANNO UN COSTO PROIBITIVO!

Ma prima di partire per questa trasferta, Wanda aveva pubblicato alcune sue immagini, dove possiamo vedere che cosa aveva scelto di indossare, mentre si trovava sul suo jet privato.

Come possiamo vedere, il suo abbigliamento è casual ma molto costoso, andiamo ad analizzarlo insieme.

Indossa un paio di pantaloni neri, una giacca di jeans ed un cappellino di marca, ma l’occhio cade sugli accessori.

Wanda, infatti ha una borsa maxi, la Birkin Hac di Hermès, ed il suo costo oscilla dai 10 mila ai 30 mila euro.

Ai suoi piedi possiamo notare delle pantofole di Louis Vuitton, e questo modello ancora non è sul sito ufficiale della maison, quindi il suo costo potrebbe essere, dai 400 ai 1500 euro.

Cosa ne pensate della scelta fatta dalla bellissima Wanda Nara sulla questione look? C’è qualche accessorio in particolare che attira la vostra attenzione?