Il sindaco di Trapani ha negato lo sbarco di 250 migranti a bordo di una nave quarantena. A Lampedusa 1150 migranti sono stipati in una struttura senza nessun distanziamento. E i migranti continuano a morire in mare.

Il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida – in quota PD – ha stabilito il divieto di sbarco per i 250 migranti e personale della nave quarantena Aurelia, approdata ieri al porto della città siciliana. Il Primo Cittadino – attraverso un post su Facebook – si è detto basito nell’apprendere la notizia dell’arrivo al porto di Trapani di questa seconda nave, mentre “non è dato ancora al momento capire dove il Governo intenda traferire i migranti della nave Azzurra risultati negativi al tampone”. Il sindaco vuole far chiarezza sul perché del ‘dirottamento’ della nave Aurelia da Corigliano Calabro – dove era destinata – a Trapani, dove invece è già presente la nave Azzurra. E va su tutte le furie sulla soluzione trovata dal Viminale: “Pensano di risolvere il problema di Lampedusa…ma spostandolo su Trapani. Non si comprende ancora perché non utilizzare porti con approdi militari?” – riporta TgCom24.

E se a Trapani la situazione comincia a preoccupare, a Lampedusa non è di certo migliorata. Come riferisce la Repubblica, ci sono più di 1150 migranti ammassati nell’hotspot che potrebbe contenere soltanto 200, e le due navi quarantena sono anch’esse piene. Il sindaco Totò Martello si è rivolto direttamente al premier Conte con una lettera aperta su Facebook.

Il sindaco accusa il governo di abbandonare l’isola a sé stessa, e di lasciare la città “in balia delle più feroci speculazioni politiche“. Un governo, insomma, incapace di garantire i minimi standard sanitari e di sicurezza, e che scarica il peso dell’accoglienza totalmente sulle spalle di cittadini, organizzazioni e autorità locali. In queste condizioni, ha concluso il primo cittadino, è impossibile garantire il rispetto dei diritti umani.

E mentre in Italia i sindaci sono in piedi di guerra con il governo per la gestione dei migranti durante l’emergenza sanitaria, prosegue la tragedia dei morti in mare. È di qualche giorno fa la notizia dei quarantacinque profughi annegati. Erano a bordo di un gommone, naufragato lunedì in seguito ad un problema meccanico. Un SOS era stato lanciato da in Europa da Alarm Phone affinché le autorità soccorressero i migranti in pericolo. Ma nessun Paese ha risposto all’appello, abbandonando nuovamente i profughi alla morte nel Mediterraneo.

Fonte: TgCom24, Repubblica, Giacomo Tranchida Facebook, Totò Martello Facebook