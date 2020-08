Trovato il cadavere di una donna vicino a Caronia, da cui è scomparsa Viviana Parisi lunedì scorso. Il corpo è irriconoscibile, non si esclude possa trattarsi proprio della dj messinese.

Ore di apprensione per la famiglia della dj 43enne Viviana Parisi, scomparsa nel nulla lunedì scorso insieme al figlio Gioele di appena 4 anni. Nelle scorse ore – riporta SkyTg24 – proprio nei pressi di Caronia, dove è stata rinvenuta l’automobile di Viviana, è stato trovato il corpo di una donna. Il cadavere indossa scarpe bianche e pantaloncini bianchi e al momento è ancora in via d’identificazione. Non si esclude che possa trattarsi proprio della dj messinese. Nell’area da giorni sono al lavoro squadre di vigili del fuoco, protezione civile, polizia e carabinieri, impegnate nelle ricerche con l’aiuto di cani molecolari e biologici e con il sorvolo di droni ed elicotteri. Il cadavere è stato trovato oggi nella boscaglia sotto l’autostrada Palermo-Messina. I carabinieri stano cercando di risalire alla sua identità. A complicare la vicenda si aggiunge la scomparsa di un’altra donna della stessa età di Viviana. Anche lei sparita nel nulla da Castel di Lucio, a 21 km da Caronia.

Gli inquirenti stanno battendo tutte le piste, compresa quella del rapimento. Infatti la Procura di Patti ha già aperto un fascicolo. Gli unici che sembrano escludere l’ipotesi che Viviana e Gioele siano stati rapiti sembrano i suoi familiari: il marito Daniele Mondello e la sorella. La famiglia continua a pensare che la donna si sia allontanata di sua spontanea volontà perché preda di uno stato depressivo nato durante i mesi di lockdown. Infatti tanto il marito quanto la cognata della dj hanno lanciato appelli invitando la donna a tornare a casa e tranquillizzandola, dicendole che non ha nulla da temere. Nei giorni scorsi sono circolate voci su presunti problemi coniugali tra Viviana e Daniele ma la famiglia nega: Viviana si è allontanata perché è in uno stato confusionale, secondo quanto dichiarato da marito e cognata.

Le segnalazioni arrivate fin’ora hanno portato ad un nulla di fatto E – ha spiegato il procuratore capo di Patti, Angelo Cavallo, a La Stampa – nonostante Viviana sia sparita nel nulla insieme al suo bambino Gioele, c’è chi ha affermato di averla vista da sola

Samanta Airoldi

Fonte: SkyTg24, La Stampa