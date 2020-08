Luciana Littizzetto in costume | super bikini per la 54enne | Curve sinuose

Luciana Littizzetto in costume | super bikini per la 54enne | Curve...

Luciana Littizzetto è uno dei personaggi della tv più amati di sempre. La comica torinese, spalla fidata ed inossidabile di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, negli anni è riuscita ad entrare nel cuore dei suoi telespettatori, conquistandoli con la sua simpatia, solarità ed intelligenza.

Luciana Littizzetto bomba in costume

Siamo abituati a vederla sempre con un certo stile, a volte casual, a volte elegante, ma mai volgare e fuori le righe. Lucianina, così come è stata ribattezzata dai suoi fan, non ama mettere in mostra le sue forme, infatti sono rare le volte in cui l’abbiamo vista con uno stile differente da quello a cui siamo abituati a vederla.

In questi giorni, però, su una sua pagina fan, è stata pubblicata una foto di qualche anno fa. Nello scatto, immortalato dal settimanale Oggi, la Littizzetto appare in forma smagliante, con curve al posto giusto. Un forma fisica da far invidia alle 30enni!(Continua dopo la foto)

Il periodo buio della comica di Che Tempo Che fa

La vediamo sempre col sorriso sulle labbra, eppure l’amatissima comica, attrice e conduttrice, ha alle spalle un periodo no della sua vita. Luciana dopo quasi 20 insieme, ha dovuto affrontare la separazione dallo storico compagno Davide Graziani, musicista del gruppo Africa Unite. I due non hanno mai parlato dei reali motivi che li hanno spinti a dirsi per sempre addio, dopo un lungo percorso insieme e due figli, Jordan e Vanessa, anche se, la stessa Littizzetto in una recente intervista ha dichiarato: “Tutti facciamo i conti con la disillusione. E non riguarda solo gli uomini, ma anche gli amici. Io pretendo il dissenso leale. Al momento sono confusa. Penso che potrei trovare delle sintonie con un’altra persona. Dopo i 50 anni cominci a mettere in conto che potrebbe succederti di non innamorarti più. E quindi impari a pensarti da sola“.