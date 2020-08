Romina Power venere in bikini | Fisico da urlo | Bellezza senza età

Romina Power, nonostante da anni, ormai, abbia scelto di stare dietro le quinte, se non per cantare in coppia con il suo ex marito Al Bano, resta uno dei personaggi più amati e seguiti di sempre. La diva di origine americana è amatissima e sui social vanta una folta schiera di follower. Ed è proprio attraverso instagram che è solita mantenere un legame con i suoi fan.

Romina Power si lascia andare su Instagram

Con frequenza pubblica foto che raccontano la sua quotidianità. Immagini che riportano al passato, come quella postata qualche giorno fa. La Power appare giovanissima in tutto il suo splendore: fisico asciutto e in bikini, una vera dea. Lo scatto, manco a dirlo, ha portato a casa un boom di like e di commenti e sono in tanti ad essersi complimentati per la sua bellezza che, allora come oggi, ammalia. Per Romina infatti il tempo sembra essersi fermato. L’ex moglie di Al Bano, con la sua eleganza e dolcezza, è regina indiscussa. (Continua dopo la foto)

Il dolore per la morte della sorella

In queste ultime settimane Romina ha dedicato molti momenti al ricordo della sua amatissima sorella Tayrin, la donna scomparsa a seguito di un male incurabile che non le ha lasciato scampo. Per lei non era solo una sorella, ma un’amica, una confidente, colei che ha voluto definire in un post su Instagram la sua “anima gemella”. Un dolore profondo quello di Romina che la porta a mantenerne vivo il ricordo sui social, con la speranza di omaggiarla in questi giorni di profondo ed ostinato dolore.